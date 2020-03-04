Sağlıklı Diye Tüketiyoruz Ama: Şişkinliğe Sebep Olan Besinler

Sarımsak Sarımsak oldukça sağlıklı bir besindir. Aynı zamanda şişkinliğe neden olacak besinlerin de en iyi rakibidir. Sarımsak kükürt bakımından zengin olduğu için vücudu detoksifiye eder fakat yine de şişkinliğe ve gaz oluşumuna neden olur. Bu nedenle sarımsak tüketirken dikkatli olmanızda fayda var.