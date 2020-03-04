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GeriBeslenme Önerileri Sağlıklı Diye Tüketiyoruz Ama: Şişkinliğe Sebep Olan Besinler
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Sağlıklı Diye Tüketiyoruz Ama: Şişkinliğe Sebep Olan Besinler
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Sağlıklı Diye Tüketiyoruz Ama: Şişkinliğe Sebep Olan Besinler

Birçoğumuz brokoli, fasulye ve lahana gibi birçok sağlıklı besinlerin şişkinliğe neden olabileceğini biliyoruz ancak bilmediğimiz sağlıklı besinlerinde şişkinlik yaratabileceğini bilmenizde fayda var.

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"Sağlıklı beslendim, bu şişkinlik de nereden çıktı?" diyorsanız aşağıdaki besinleri tüketip tüketmediğinize bir göz atın.

2Sarımsak

Sarımsak

Sarımsak oldukça sağlıklı bir besindir. Aynı zamanda şişkinliğe neden olacak besinlerin de en iyi rakibidir. Sarımsak kükürt bakımından zengin olduğu için vücudu detoksifiye eder fakat yine de şişkinliğe ve gaz oluşumuna neden olur.  Bu nedenle sarımsak tüketirken dikkatli olmanızda fayda var.

3Meyveler

Meyveler

Diğer yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde meyve, sindirim kanalında fermente olur ve bu da vücudumuzdaki maya dengesini bozabilir. Böğürtlen, portakal, üzüm ve papaya gibi mümkün olduğu kadar düşük fruktozlu meyveleri  tercih edin.

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4Tahıllı ekmek

Tahıllı ekmek

Tahıl ekmeğinin içeriğindeki tahıllar gaz ve şişkinliğe neden olabilir. Vücudunuza uyum sağlaması için tahıl ekmeğini yavaş bir şekilde tüketmenizi tavsiye ederiz.

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6Protein tozları

Protein tozları

Protein tozlarının çoğu şişkinliğe neden olan maddeler içerir. Ayrıca protein tozlarındaki katkı maddelerine karşı da duyarlı olabilirsiniz. Bu yüzden protein tozunu çok az miktarda kullanmalısınız.

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7Patlıcan

Patlıcan

Patlıcanlar, sizin için inanılmaz derecede sağlıklı olmasına rağmen içeriğinde zor lifler barındırır. Mor patlıcan yerine gazı tahliye edebilen yeşil kabakları tercih edin.

Kaynak Fotoğaflar: Alamy, Pixabay

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