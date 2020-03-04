Sağlıklı Diye Tüketiyoruz Ama: Şişkinliğe Sebep Olan Besinler
Birçoğumuz brokoli, fasulye ve lahana gibi birçok sağlıklı besinlerin şişkinliğe neden olabileceğini biliyoruz ancak bilmediğimiz sağlıklı besinlerinde şişkinlik yaratabileceğini bilmenizde fayda var.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
"Sağlıklı beslendim, bu şişkinlik de nereden çıktı?" diyorsanız aşağıdaki besinleri tüketip tüketmediğinize bir göz atın.
2
Sarımsak
Sarımsak oldukça sağlıklı bir besindir. Aynı zamanda şişkinliğe neden olacak besinlerin de en iyi rakibidir. Sarımsak kükürt bakımından zengin olduğu için vücudu detoksifiye eder fakat yine de şişkinliğe ve gaz oluşumuna neden olur. Bu nedenle sarımsak tüketirken dikkatli olmanızda fayda var.
3
Meyveler
Diğer yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde meyve, sindirim kanalında fermente olur ve bu da vücudumuzdaki maya dengesini bozabilir. Böğürtlen, portakal, üzüm ve papaya gibi mümkün olduğu kadar düşük fruktozlu meyveleri tercih edin.