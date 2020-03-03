Hızlı Yemek Yeme Alışkanlığı Nasıl Değiştirilebilir?

Yemeğinizi hızlıca yiyip, yapılacak işlerinizin başına dönmek ilk başlarda bir ‘başarı’ gibi görünse de aslında sağlık için oldukça zararlı.

Obeziteye sebep oluyor

Hepimiz, yemek yerken beyne doyma sinyallerinin gitmesi için biraz süre geçmesi gerektiğini biliyoruz. Ancak iş uygulamaya geldiğinde hızlı hareket etmek ağır basıyor.

Öncelikle yemek yemek bir zevktir. Bunu unutmamalıyız. Yemek yerken, lezzetlerin tadını çıkarmalı, yemek anından keyif almalıyız.

Öte yandan hızlı yemek yiyen bireyler, yeterince çiğnemezler ve yemeğin tadını almakta zorlanırlar. Doyma sinyallerinin ulaşması da zorlaşınca kişi tokluk hissetmez ve daha fazla yemek ister. Bu da bir süre sonra fazla kiloya hatta obeziteye bile sebebiyet verebilir.

Hızlı yeme alışkanlığı nasıl değiştirilebilir?

Öncelikle yemeği hızlı yediğinizi kabul edin. Yemek yerken 5 kere çiğniyorsanız bu rakamı önce 10’a daha sonra 15’e çıkarın. Kendinize müsaade edin ve sabırlı olun. Yemek yerken daha fazla çiğneme alıştırması, alışkanlığınızı değiştirme konusunda çok faydalı olacaktır.

Bunun yanı sıra yemek yerken birkaç kere kısa molalar verebilirsiniz. Tabağınızın tamamını bitirmeden önce birkaç kere durun, yanınızdakilerle sohbet edin.

Her lokmada çatal, kaşığı bırakmak da bir diğer adım. Bir lokma yemek alın ve kaşık çatalınızı tabağın kenarına bırakın. Lokmalarınızı yavaşça çiğneyin ve acele etmeden diğer lokmaya geçin.

En önemlisi ise orada sadece karnınızı doyurmak için oturmadığınızı düşünün ve yemekten keyif almaya bakın.