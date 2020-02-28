Tatlı Krizine Son Veren Öneriler

Bazen mutluluktan ya da üzüntüden, bazen dikkati çeken bir reklamla, kimi zaman da kendiliğinden gelen tatlı isteği, kriz haline dönüşebiliyor. Bu isteğin sık sık yaşanması ise kilo alımını kolaylaştırıyor ve genel sağlığı olumsuz etkiliyor. Ancak pek çok kişinin doğru yönetemediği tatlı krizini çikolata kavanozunun sonunu getirmeden ya da evdeki tüm tatlıları bitirmeden aşmak o kadar da zor değil. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Büşra Mutlu, tatlı krizlerini doğru yönetmenin yolları hakkında bilgi verdi.