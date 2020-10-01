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Portmanto Modelleri - Modern Sürgülü, Aynalı Ve Köşeli Portmanto Modelleri (2020)

Portmantolar, evimizin antre ve girişleri için ideal bir çözüm olarak hemen her evde kullanılıyor. Farklı renk seçenekleri ve tasarımlarıyla her zevke hitap eden bu kullanışlı ürün ile ayakkabı ve giysilerimiz düzene kavuşuyor. Sürgülü modeller en çok tercih edilenler arasında yerini alırken, geniş antreler için kapaklı ve aynalı olanları şık alternatifler sunuyor. Portmantolar evlerin dekorasyonunda çok sık değiştirilmeyen parçalar olduğundan, kalite ve dayanıklılık genellikle ön planda tutuluyor. Bu nedenle ceviz ve ahşap modeller ev sahiplerinin gözde parçaları arasında. Bunun yanında yeni trend köşeli portmantolar, geniş iç haznesi sayesinde kalabalık aileler için en ideali. Tüm ihtiyaçları karşılayan birbirinden farklı portmanto modellerini galerimizde bulabilirsiniz.