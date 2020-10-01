Portmanto Modelleri - Modern Sürgülü, Aynalı Ve Köşeli Portmanto Modelleri (2020)
Portmantolar, evimizin antre ve girişleri için ideal bir çözüm olarak hemen her evde kullanılıyor. Farklı renk seçenekleri ve tasarımlarıyla her zevke hitap eden bu kullanışlı ürün ile ayakkabı ve giysilerimiz düzene kavuşuyor. Sürgülü modeller en çok tercih edilenler arasında yerini alırken, geniş antreler için kapaklı ve aynalı olanları şık alternatifler sunuyor. Portmantolar evlerin dekorasyonunda çok sık değiştirilmeyen parçalar olduğundan, kalite ve dayanıklılık genellikle ön planda tutuluyor. Bu nedenle ceviz ve ahşap modeller ev sahiplerinin gözde parçaları arasında. Bunun yanında yeni trend köşeli portmantolar, geniş iç haznesi sayesinde kalabalık aileler için en ideali. Tüm ihtiyaçları karşılayan birbirinden farklı portmanto modellerini galerimizde bulabilirsiniz.
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1
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Modern portmanto modeli
Kapı girişlerini ferah bir görünüme ulaştırmanın en güzel yolu beyaz renkli bir portmanto tercihidir. Aynı zamanda vestiyer seçeneği de sunan bu geniş model, ayakkabı, anahtarlık ve dış giyimlerinizi düzenli gösterirken aynı zamanda evden kolayca çıkmanıza kolaylık sağlar. Ayrıca kullanışlı rafları sayesinde ekstra bir puf almanıza gerek kalmaz.
2
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Sürgülü portmanto modeli
Özellikle küçük antre ve girişlerde etkili bir model olan sürgülü portmantolar aynı zamanda modern bir tasarım olarak kullanılıyor. Ceviz ve ahşap tonları bu modellerde sıklıkla karşımıza çıkarken, dayanıklılığı ve kalitesiyle tercihler arasında ilk sırada yer alıyor.
3
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Aynalı portmanto modeli
Aynalı portmantolar şık görünümünün yanı sıra evden çıkarken son rötuşları yapmak için ideal! Bu modeller, ayrıca bir ayna detayının getirdiği alan sorunlarına da bir çözüm niteliğinde kolaylık sağlıyor.
4
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Köşeli portmanto modeli
Oldukça modern dokunuşları olan bu portmanto modeli, özellikle geniş kapı girişleri ve kalabalık aileler için tasarlanıyor. Neredeyse fazla yer kaplayan bütün giysilerinize depolama alanı sunan ürün, aydınlatma sistemiyle de modern bir görünüm sergiliyor.