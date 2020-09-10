Perde modelleri - Fon, tül, stor, rustik, zebra ve fransız olan salon, mutfak ve çocuk odası için perde modelleri (2020)

Mobilya ve duvarlarınızın tamamlayıcısı rustik perde modelleri Ev dekorasyonunda renkli seçimlerden yanaysanız, duvar kağıtları ve mobilyalarınıza uygun rustik perdelerle evinizi kombinleyebilirsiniz. Yeni evlerin neredeyse hepsinde tercih edilen rustik perdelerle, ekstra tül kullanılmasına gerek bile kalmaz. Başlı başına zaten dikkat çekici tarz, modern bir görünümü yakalayan bu modeller, ister renkli, ister sadece incecik bir tül, isterseniz de altında bir stor perdeyle evinizin her köşesini süsleyebilir.