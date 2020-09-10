Perde modelleri - Fon, tül, stor, rustik, zebra ve fransız olan salon, mutfak ve çocuk odası için perde modelleri (2020)
Ev dekorasyonun en önemli parçalarından biri de tüm ihtişamıyla evlerimizin gelinliği perdelerdir. Yaşam alanlarımıza kattığı estetikle hem mobilya hem de aksesuarlarımızın tamamlayıcısı, her zevke hitap eden perdeler bu yıl da göz alıcı renk ve tasarımlarıyla büyülemeye devam ediyor. Son dönemlerde minimalist dekorasyonun evler üzerinde etkisiyle birlikte şaşalı fon perdelerinin yerini kullanışlı, sade görünümüyle işlevin ön planda olduğu jaluzi perde modelleri alıyor. Hemen arkasından rüstik tül ve perdeler gelirken, mutfaktan geniş salonlara kadar evin her alanında kullanılabilen katlanabilir modern storlar popülaritesini gün geçtikçe artıran modeller arasında yerini alıyor. Geometrik çiçek desenleri perdeleri süslerken siyah, beyaz, pembe ve turuncunun farklı tonları renkli evlerden vazgeçemeyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Bunun yanında geniş ve ferah görünümü sağlayan pastel tonlar, evin her köşesinde olduğu gibi perdelerde de en çok tercih edilen renklerden. İşte sonsuz renk ve tasarımlarıyla farklılık yaratan 2020 tül, perde modelleri…
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1
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Mobilya ve duvarlarınızın tamamlayıcısı rustik perde modelleri
Ev dekorasyonunda renkli seçimlerden yanaysanız, duvar kağıtları ve mobilyalarınıza uygun rustik perdelerle evinizi kombinleyebilirsiniz. Yeni evlerin neredeyse hepsinde tercih edilen rustik perdelerle, ekstra tül kullanılmasına gerek bile kalmaz. Başlı başına zaten dikkat çekici tarz, modern bir görünümü yakalayan bu modeller, ister renkli, ister sadece incecik bir tül, isterseniz de altında bir stor perdeyle evinizin her köşesini süsleyebilir.
2
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Gün ışığına pratik bir çözüm katlanabilir stor perdeler
Salonda, mutfakta ,oturma odasında ve neredeyse evin her bölümünde tercih edilen modern bir dokunuş katlanabilir stor perdeler, hızlı günlük yaşamınıza sadelik ve şıklığı aynı anda getirir. Hele ki muhteşem bir manzaraya sahipseniz, mutlaka seçiminiz bu modellerden yana olmalı.
3
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Salonlarında klasiklerden vazgeçemeyenlerin yeni favorisi çift katlı fon modelleri
Eğer siz de klasiklerden vazgeçemiyorsanız, salonlarınızı ihtişamlı ve aynı zamanda değişen modaya uygun hale getiren çift katlı fon perdeler tam size göre! Dilediğinizde tül ve aynı zamanda perde olarak kullanılabilen bu modeller, klasik modern ezgilerin en tercih edileni.
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Yeni trend jaluzi stor perde modelleri
Bu yıl, çift kullanıma sahip zebra modellerin yerini, daha tarz ve özlenen panjur görünümü veren jaluzi storlar alıyor. Daha çok çalışma odalarının vazgeçilmeziyken, şimdilerde mutfak, oturma odası hatta banyolarda en çok tercih edilenlerden biri olarak bu yıl etkisini devam ettiriyor.
5
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Fransız zarifliğini çocuk odalarıyla buluşturan perde modelleri
Her zaman renkli görmeye alıştığımız çocuk odaları bu yıl yerini zarif ama ihtişamdan uzak tül ve perde modellerine bırakıyor. Aksesuarla renklendirilen odalarda, ince Fransız dantelli tüller, zarif saten perdelerle birleştiğinde, alışılmışın dışında zarif ve sade bir görünüm yaratıyor.