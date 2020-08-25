Pandemiyle Hayatımıza Giren Yeni Kavram: Karantina Flörtü

Eğer siz de sadece takılmak yerine bu süreçte arkadaşlık da edebileceğiniz bir karantina flörtü arıyorsanız şu maddeleri uygulayabilirsiniz:



- Herhangi bir konu hakkında konuşmaktan çekinmeyin. Covid-19 şu sıralar iyi bir sohbet başlatma konusu. Karantina flörtünüzü bulmanın en iyi yolu kendinizi olduğunuz gibi aktarmanız ve karşınızdakinin nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığı gibi konularla ilgilenmeniz. Karşınızdakiyle derinlemesine bir sohbet gerçekleştirmek duygusal bir bağ kurmanın en önemli adımıdır.