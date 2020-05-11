Pandemi Döneminde Yoga ve Meditasyon Yardımıyla Stresle Baş Etmenin Yolları

Pozitif hissetmeniz için sizi yönlendirecek bir iki anahtar sözcük belirleyin Market listesi ya da yapılacaklar listesi aklınıza geldiğinde negatif düşüncelere kapılmayın. Market listesini unutmaya ve tekrar nefesinize odaklanmaya çalışın. Sürekli düşündüğünüz ya da yüksek sesle dile getirdiğiniz uzun bir onay ya da hedef listesi ile yola çıkmayın. Rahatlamanıza yardımcı olacak ya da pozitif hissetmeniz için sizi yönlendirecek bir iki anahtar sözcük belirleyin.



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