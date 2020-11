OMAD (Tek Öğün Yemek) Diyeti: Nedir, Nasıl Yapılır, Sağlıklı mı?

Öğüne çorba ile başlayın 1 kase çorba (mercimek , tarhana , yayla , sebze vs.)



Sebze yemeği (tabağınızın yarısını kullanabilirsiniz) (ıspanak, pırasa ,kereviz vs.) veya cevizli peynirli mevsim salata



150 gr et /balık/tavuk (tabağınızın dörtte birini protein grubuna ayırabilirsiniz)( haşlama /ızgara /fırında )



1 su bardağı ayran / kefir ya da bir küçük kase yoğurt