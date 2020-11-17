OMAD (Tek Öğün Yemek) Diyeti: Nedir, Nasıl Yapılır, Sağlıklı mı?

Yemek yiyeceğiniz 1 saatin günün hangi diliminde olacağını belirlemek ise tamamen sizin tercihiniz. Genel olarak günün en aktif olduğunuz saatleri seçmeniz öneriliyor böylece rutin işlerinizi yapmak için enerjiniz olacaktır. OMAD diyeti '4 Ones Rules' yani 4 bir kuralı prensibinde işliyor.



1. Kural; bir öğün



2. Kural; bir tabak



3. Kural; bir içecek



4. Kural; bir saat



Gün içerisinde sadece bir saatte yiyeceğiniz tek öğününüzü bir tabak yemek ve bir adet içecek ile tamamlıyorsunuz."