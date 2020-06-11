Normalleşme Süreci İçin Hamilelere 13 Öneri

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlıyor. Ancak bu, risklerin tamamen yok olduğu ve eski yaşantımıza hızlı bir dönüş yapacağımız anlamına gelmiyor. Her ne kadar bütün ülkeler bir an önce normale dönmek istese de daha önce alınmış güvenlik önlemlerinin hepsini terk etmenin çok doğru olmadığını hatırlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, hamilelere normalleşme sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında 13 öneride bulundu.