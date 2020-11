Koronavirüsü Hafif Geçirmek İçin 10 Öneri

Etkili bir enfeksiyon savar olan C vitaminini düzenli alın! Koronavirüs gibi viral enfeksiyonlar ile savaşta, C vitamini içeren besinleri ve bunlardan yapılmış sebze suları tüketmek etkilidir. Yüksek miktarda C vitamini içeren besinler; kuşburnu, hibiskus, kızılcık, brokoli, karnabahar, renkli biberler, maydanoz, kivi, ıspanak, alabaş, limon, portakal, greyfurt.