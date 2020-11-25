Koronavirüsü Hafif Geçirmek İçin 10 Öneri

Koronavirüsün bulaşmasını önleyen veya koronavirüsü tedavi edebilen herhangi bir besin olmasa da sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku bağışıklık sistemini güçlendirerek, koronavirüsü hafif geçirmemizi ve koronavirüsten korunmamızı sağlayabilir. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakaloğlu koronavirüsten korunmak veya koronavirüsü hafif semptomlarla geçirmek için 10 etkili öneri sıraladı.