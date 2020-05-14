Koronavirüs Döneminde En Sık Karşılaşılan Cilt Problemi: Ekzema

Bu dönemde en sık görülen deri hastalığı sürekli el yıkama ve dezenfektan kullanımına bağlı irritan ve alerjik kontakt dermatit (ekzema) oluyor. Ayrıca yine strese bağlı ürtiker, saçkıran, vitiligo, madalyon hastalığı, akne ve sedef hastalığında artış gözlendi. Tabii çoğu hastanın tedavisinin de bu dönemde bağışıklığı düşürebileceği için bilerek ya da takipsizlikten dolayı kesilmesinin de artışlarda payı söz konusu.