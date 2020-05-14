Koronavirüs Döneminde En Sık Karşılaşılan Cilt Problemi: Ekzema
Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde stres, fazla el yıkama ve dezenfektan kullanımına bağlı olarak en sık görülen deri hastalığının ekzama olduğunu söyleyen Uzman Doktor Burcu Demiröver, cilt sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor.
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1
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Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi gergin günler yaşıyor. Hastalık korkusu, çocukların sorumluluğu, yaşlı birey olma ya da yaşlı ebeveynlerinin yanlarında olamama, sürekli evde kalma psikolojisi, maddi ve gelecek kaygıları stresi en üst seviyeye taşıyor. Bu gerginlik ve stres, kendini deri hastalıklarıyla gösteriyor. Stresin vücutta yarattığı oksidatif hasarlar, hormonal değişimler, davranış değişiklikleri, yanlış öz bakım var olan deri hastalıklarının artmasına ve yenilerinin oluşmasına zemin hazırlıyor.
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Bu dönemde en sık görülen deri hastalığı sürekli el yıkama ve dezenfektan kullanımına bağlı irritan ve alerjik kontakt dermatit (ekzema) oluyor. Ayrıca yine strese bağlı ürtiker, saçkıran, vitiligo, madalyon hastalığı, akne ve sedef hastalığında artış gözlendi. Tabii çoğu hastanın tedavisinin de bu dönemde bağışıklığı düşürebileceği için bilerek ya da takipsizlikten dolayı kesilmesinin de artışlarda payı söz konusu.
Özellikle egzama için elleri sabunla yıkadıktan sonra bariyer krem denilen ve içinde madecassoide, panthenol, seramid, çinko gibi derinin koruyucu yapısını güçlendiren maddeler bulunan ürünlerin tercih edilmesi bir çözüm olabiliyor. Ekzemaya bağlı deride yarılmalar ve çatlaklar varsa da antibakteriyel kremler ilave etmeliyiz. Bir uzman kontrolünde de dönem dönem kortizonlu kremler ile de araya girerek yoğun enflamasyonu engellemeliyiz.
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Ayrıca cilt temizliğine dikkat etmek, sağlıklı beslenmek, özellikle omega 3-6, biotin, çinko takviyeleri almak, hafif egzersizler yapmak, düzenli uyku, evdeyken bile her gün işe gidiyormuş gibi günlük hijyene ve kıyafet değişimine özen göstermek psikolojinize iyi gelecek. Böylece stresin getirilerini aza indirgeyeceksiniz.
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Parabensiz ürünleri tercih edin
El yıkamak, sık duş almak güzel alışkanlık ama fazlası deri üzerindeki koruyucu tabakaya zarar veriyor. Eğer kuru cildiniz de varsa duş yağı şeklinde cildi daha az kurutan ürünlerle ılık duş alınmalı ve fazla keselenme yapılmasından kaçınmalı.
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Sonrasında sürülecek nemlendiricinin de kokusuz ve parabensiz olmasına özen gösterin. Nemlendiricileri ise hafif kurulanma sonrası daha cildiniz ıslakken masaj yaparak sürün. Böylece deri üstündeki nem henüz buharlaşmadan deriye hapsolur.