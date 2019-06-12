Kırışıklıklara Karşı 4 Tüyo

Yaşlanma belirtilerinin başında kuşkusuz ki kırışıklıklar geliyor. Kırışıklıkların oluşmasında birçok etkili faktör vardır. Endişeye mahal yok! Kırışıkların önüne geçmek mümkün.
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1
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Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür kırışıkları engelleye yardımcı olacak 4 tüyoyu paylaştı.
2
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Daha fazla balık tüketin
Balık tüketimiyle alınan omega 3 yağ asitleri; ton balığı, somon, uskumru, alabalık gibi balıklarda oldukça zengin olarak bulunur. Bu yağ asitleri vücut için faydalı olmalarının yanı sıra cildi besler ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Cildin genç, dolgun ve diri görünmesini sağlar.
3
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Yeşil renkli besinler
A vitamini cilt için önemli bir vitamindir. Çünkü cilt hücrelerinin güçlenmesini sağlar ve cildi daha canlı ve parlak görünüme kavuşturur. Brokoli, ıspanak, pazı, kabak, maydanoz, pırasa, bezelye gibi besinler A vitamini açısında zengindir.
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C vitamini cildi gençleştiriyor
Mükemmel etkilere sahip olan C vitamini cilt lekeleriyle savaşmaya yardımcı olur, kolajen üretimini arttırarak cilde daha genç bir görünüm kazandırır, cilt yüzeyini güçlendirir ve cildi yumuşatıp daha canlı görünüm verir.
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Cilt tonunu da düzenleyen C Vitamini yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını da geciktirir. Bu vitamin için portakal, limon, kivi, mandalina, çilek, kavun, yeşil biber, rezene gibi besinler tüketebilirsiniz.
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Tekrarlayan mimik hareketlerinden kaçının
Gözleri kısarak bakma, kaş çatma, kaş kaldırma gibi sürekli tekrarlanan yüz hareketleri ciltte çizgiler oluşmasına neden olur. Ayrıca yüz kaslarının gereğinden fazla çalışmasına sebep olur. Bu nedenle bu tür mimik hareketlerinden kaçınılmalıdır.