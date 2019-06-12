Kırışıklıklara Karşı 4 Tüyo

Tekrarlayan mimik hareketlerinden kaçının Gözleri kısarak bakma, kaş çatma, kaş kaldırma gibi sürekli tekrarlanan yüz hareketleri ciltte çizgiler oluşmasına neden olur. Ayrıca yüz kaslarının gereğinden fazla çalışmasına sebep olur. Bu nedenle bu tür mimik hareketlerinden kaçınılmalıdır.



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