Kilo Vermeye Engel Olan Yanlışlar!

Dünya bir taraftan açlıkla diğer yandan obezite ile savaşıyor. Bir yanda tek lokma yemeden yatağa girenler, bir yanda çok yediği için yatağından kalkamayan milyonlarca insan... Kilo her zaman ve artan oranlarıyla sorunumuz ama dünyayı hemen hemen aynı anda etkisi altına alan Covid-19 sürecinde fazla kilolarından şikayet edenlerin sayısı da arttı. Alınan kilolar verilmeye çalışılıyor.