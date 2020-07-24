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GeriBeslenme Önerileri Kahvaltı İçin Hazırlayabileceğiniz Smoothie Tarifleri
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kahvaltı İçin Hazırlayabileceğiniz Smoothie Tarifleri
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Kahvaltı İçin Hazırlayabileceğiniz Smoothie Tarifleri

Klasik kahvaltıdan sıkıldıysanız ve meyve tüketiminiz azsa sizin için kahvaltıda hızlıca hazırlayabileceğiniz leziz smoothie tarifleri derledik.

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Orman meyveleri, bitkisel sütler ve sağlıklı yağlardan oluşan bu smoothiler vitamin ve mineral deposu!

2ORMAN MEYVELİ SÜPER KARIŞIM
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ORMAN MEYVELİ SÜPER KARIŞIM

Malzemeler:

100 ml tam yağlı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet muz

150 g dondurulmuş orman meyvesi

50 g yaban mersini

1 yemek kaşığı chia tohumu

½ çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı bal

Tarif:

Malzemeleri bir karıştırıcıya koyun ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bir bardağa dökün ve bekletmeden tüketin. Afiyet olsun!

3MUHTEŞEM YEŞİL
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MUHTEŞEM YEŞİL

Malzemeler:

1 su bardağı şekersiz badem sütü

1 avuç ıspanak

1 adet orta boy muz

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı chia tohumu

2 çay kaşığı bal

Tarif:

Tüm malzemeleri bir blenderda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bekletmeden tüketin, afiyet olsun!

4ÇİKOLATALI KETOJENİK SMOOTHİE
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ÇİKOLATALI KETOJENİK SMOOTHİE

Malzemeler:

3/4 su bardağı badem sütü

3-4 adet buz

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Bir tutam koşer tuzu

Tarif:

Tüm malzemeleri blenderde birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bir bardağa dökün ve bekletmeden tüketin. Afiyet olsun!

5HİNDİSTAN CEVİZLİ ANANASLI SMOOTHİE
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HİNDİSTAN CEVİZLİ ANANASLI SMOOTHİE

Malzemeler:

1 su bardağı hindistan cevizi sütü

1 adet muz

2/3 su bardağı donmuş ananas

1/3 su bardağı donmuş Mango

Tarif:

Hindistan cevizi sütü, muz, ananas, mangoyu blenderda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Ananas dilimleri ile süsleyin ve servis yapın.

Fotoğraflar: İngimage

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