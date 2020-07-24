Kahvaltı İçin Hazırlayabileceğiniz Smoothie Tarifleri

Orman meyveleri, bitkisel sütler ve sağlıklı yağlardan oluşan bu smoothiler vitamin ve mineral deposu! Malzemeler:100 ml tam yağlı süt2 yemek kaşığı yoğurt1 adet muz150 g dondurulmuş orman meyvesi50 g yaban mersini1 yemek kaşığı chia tohumu½ çay kaşığı tarçın1 çay kaşığı balTarif:Malzemeleri bir karıştırıcıya koyun ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bir bardağa dökün ve bekletmeden tüketin. Afiyet olsun!Malzemeler:1 su bardağı şekersiz badem sütü1 avuç ıspanak 1 adet orta boy muz2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı1 yemek kaşığı chia tohumu2 çay kaşığı balTarif: Tüm malzemeleri bir blenderda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bekletmeden tüketin, afiyet olsun!Malzemeler:3/4 su bardağı badem sütü3-4 adet buz2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı2 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu1 yemek kaşığı chia tohumu1 tatlı kaşığı vanilya özütüBir tutam koşer tuzuTarif: Tüm malzemeleri blenderde birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bir bardağa dökün ve bekletmeden tüketin. Afiyet olsun!Malzemeler:1 su bardağı hindistan cevizi sütü1 adet muz2/3 su bardağı donmuş ananas1/3 su bardağı donmuş MangoTarif:Hindistan cevizi sütü, muz, ananas, mangoyu blenderda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.Ananas dilimleri ile süsleyin ve servis yapın.Fotoğraflar: İngimage