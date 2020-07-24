Kahvaltı İçin Hazırlayabileceğiniz Smoothie Tarifleri

ÇİKOLATALI KETOJENİK SMOOTHİE Malzemeler:



3/4 su bardağı badem sütü



3-4 adet buz



2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı



2 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu



1 yemek kaşığı chia tohumu



1 tatlı kaşığı vanilya özütü



Bir tutam koşer tuzu



Tarif:



Tüm malzemeleri blenderde birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bir bardağa dökün ve bekletmeden tüketin. Afiyet olsun!