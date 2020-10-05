Kadınların En Çok Tercih Ettiği Genital Estetik Operasyonlar
Estetik ihtiyacı kişinin kendine olan özen göstergelerinden biridir. Çünkü güzel bir görünüm, kişinin kendine olan özgüvenini de beraberinde getiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İlknur İnegöl kadınlarda genital estetik ile ilgili merak edilenleri anlattı.
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Kadınlar neden genital kozmetiğe ihtiyaç duyuyor?
Günümüzde sosyal medya ve reklamlar bu konuda çok etkilidir. İlişki sorunları, cinsel sorunlar ve fonsiyonel anatomik sorunlar kişiyi genital estetiğe yönlendirir. Şu bir gerçektir ki; kadında genital estetiğe karar verirken, görünümü düzeltirken mutlaka cinsel konforu ve fonksiyonu da bozmadan karar vermek gerekir.
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Kadınlarda en çok uygulanan genital estetik işlemleri neler?
Kadınlarda en sık uygulanan genital estetik işlemleri yaş ve sosyoekonomik duruma göre çeşitlilik gösterir. Özellikle evlilik ve doğum yapmış kadınlarda;
- Genital bölge gençleştirme,
- Renk açma,
- Vajen daraltma veya sıkılaştırma,
- Dudak küçültme (labioplasti),
- Dudak dolgunlaştırma,
- Epizyo hattını düzeltilmesi gibi işlemler yapılır.
Bu tarz işlemler kadının hayat kalitesini ve konforunu düzelten işlemlerdir.
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Vajinoplasti (Vajina Estetiği)
Vajen daraltma ve sıkılaştırma işlemidir. Sık doğum ve zor doğum hikâyeleri vajenin genişlemesine ve tonusunun kaybına ve kasların gevşemesine neden olabilir. Bu cinsel yaşam kalitesini de bozar. Buna idrar kesesinin sarkması ve idrar kaçırma şikâyetleri de eklenebilir.
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Vajen daraltma işlemi genel anestezi altında uygulanan kısa süreli bir işlemdir. Hasta kısa sürede normal yaşamına geri döner. İdrar kesesinde sarkma ve idrar kaçırma gibi şikâyetleri de varsa aynı seansta tedavisi yapılabilir.
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Labioplasti (Labium Estetiği- Büyük ve Küçük Dudaklara Yapılan Müdahaleler)
Labium adı verilen dudaklar dış genital bölgeyi oluşturan labium majus (büyük dudak) ve labium minus (küçük dudak) olarak adlandırılır. Labiumlar bazen doğuştan büyük veya asimetrik olabilir. Zaman içinde kişisel özelliklere bağlı olarak ya da yaşa bağlı sarkmalar, uzamalar görülebilir. Bu da görüntü bozukluğuna neden olur. Özellikle mayo ve bikini giyildiğinde kabartı oluşturması kişiyi rahatsız eder. Labioplasti ile bu rahatsız edici görüntü düzeltilebilir ve hasta kısa sürede günlük yaşantısına geri döner.
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Doğum Sonrası İzlerin ve Yırtılmaların Onarılması
Zaman içinde yaşa bağlı olarak dudaklarda atrofi yani ciltte gevşeme ve yağ dokusunda azalma olabilir. Bu bölge kişinin kendi yağ dokusuyla veya dolgu malzemeleri ile dolgunlaştırılıp, daha diri bir görüntü sağlanabilir.
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Genital Bölge Gençleştirme
PRP, mezoterapi, leke tedavisi ve koyu renk giderilmesi ile cildin tazelenmesi ve gençleştirilmesi de mümkündür. Kişinin ihtiyacına göre, dolgu ile birlikte bu işlemler de beraberinde yapılabilir. Kadınlarda genital estetik, kişinin hayat kalitesini ve yaşam konforunu artıran işlemlerdir. Kısa süreli olması ve kişinin kısa sürede günlük yaşantısına dönebilmesi, estetik operasyonlarının avantajları arasındadır. Ancak hangi hastaya hangi genital kozmetik yapılacağına karar vermeden önce hastanın şikâyetleri ve beklentileri iyi sorgulanmalı ve ona göre karar verilmelidir.