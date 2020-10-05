Kadınların En Çok Tercih Ettiği Genital Estetik Operasyonlar

Genital Bölge Gençleştirme PRP, mezoterapi, leke tedavisi ve koyu renk giderilmesi ile cildin tazelenmesi ve gençleştirilmesi de mümkündür. Kişinin ihtiyacına göre, dolgu ile birlikte bu işlemler de beraberinde yapılabilir. Kadınlarda genital estetik, kişinin hayat kalitesini ve yaşam konforunu artıran işlemlerdir. Kısa süreli olması ve kişinin kısa sürede günlük yaşantısına dönebilmesi, estetik operasyonlarının avantajları arasındadır. Ancak hangi hastaya hangi genital kozmetik yapılacağına karar vermeden önce hastanın şikâyetleri ve beklentileri iyi sorgulanmalı ve ona göre karar verilmelidir.



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