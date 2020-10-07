İlişkide Dikkat Edilmesi Gereken Kırmızı Çizgiler

Her şey çok hızlı ilerliyorsa İlk görüşte aşık olmuş olabilirsiniz, ancak yeni partneriniz ilişkiye başlar başlamaz aynı evde yaşamaktan veya evlenmekten bahsediyorsa, bir an durun ve neden bu kadar acele ettiğini kendinize sorun. Uzmanlara göre bir taahhüt için zorlanmak, kesin bir güvensizlik ifadesidir. Ve kendinizi birden aşk sözcükleri, iltifatlar, hayranlıklar arasında buluyorsanız, bu tesadüf değil. Başkalarıyla ya da kendi başınıza daha az zaman geçirmenizi sağlamak için atılmış kurnaz adımlardır.