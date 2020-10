İlişkide Dikkat Edilmesi Gereken Kırmızı Çizgiler

Ayrıca, her zaman yanlış yaptığınızı hissettiren, uyarıcı davranışlara da dikkat etmelisiniz. Çünkü bu, her konuda haklı olduğunu düşünmeyi de beraberinde getirir. İlişkide her zaman aynı kişi yanılıyor olamaz ve buna rağmen özür dilememek başka bir kırmızı çizgidir.