İlişkide Dikkat Edilmesi Gereken Kırmızı Çizgiler

Hepimizin, lise sevgilisiyle sonsuza dek mutlu yaşayan, kötü bir boşanmanın ortasında olan, mesaj yoluyla terk edilmiş ya da en kötüsü, pes etmeyen bir adamdan kaçan bir arkadaşı olmuştur. Biriyle flört etmek üzeresiniz, peki hayallerinizdeki sevgiliyle vakit geçirdiğinizden nasıl emin olabilirsiniz?
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1
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Yeni biriyle tanıştığınızda, tam olarak nasıl davranmanız gerektiğini başlarda kestirmek zor olabilir. Ancak birkaç kez dışarı çıktıktan sonra kesinlikle kırmızı çizgilerinizi belirleyebilirsiniz. Ve bu çizgilerin zamanla aşıldığını fark ederseniz, elveda demenin vakti gelmiş demektir.
2
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Partneriniz ilişkiye karşı, saygı, dürüstlük veya ilgi eksikliğini gösteren bir şey yaparsa, henüz çok ileri gitmemişken, geriye dönüp bakmadan uzaklaşmalısınız. Ama bunu saptamak her zaman kolay değildir, aşırı duyarlı olup olmadığını veya kötü bir günün ardından iyi bir molayı hak edip etmediğini nasıl anlarsınız? Uzmanlara göre, bunun için dikkat edilmesi gereken belirli davranış örnekleri var.
3
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Başkalarına karşı kaba davranışlar sergiliyorsa
Yeni partneriniz size çok tatlı, ancak garsonlara kaba davranıyorsa, bunu geri dönmenin vakti geldiğine dair bir ipucu olduğunu düşünün. Bu kulağa sert geliyor olabilir, ancak bir yabancıya karşı saldırgan veya küçümseyici davranışların, genel olarak diğer insanlara nasıl davranacağının iyi bir göstergesi olduğunu unutmayın ve elde edildiğinizde size de aynı şekilde davranabilir.
4
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Benzer şekilde, ailesine kaba davrandığını görürseniz veya özellikle eski sevgilileri hakkında hoş olmayan sözcükler duyarsınız endişelenebilirsiniz. İlk sevgili kavganızı yaşadıktan sonra, size öfkeyle başka bir isimle hitap ediyorsa, sahneden çıkmak için bunu bir işaret olarak düşünebilirsiniz.
5
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Sizi yönetmeye çalışıyorsa
Bazen kaba davranışlar edepsizlik boyutunda olabilir; bu, ilişkinizin yürümeyeceğinin kesin bir işaretidir. Araştırmalar, aslında gözleri patlatmanın, bir evliliğin boşanmayla sonuçlanacağının güvenilir bir göstergesi olduğunu söylüyor. Öyleyse, şimdiden sinirlendiğinde gözleri yuvalarından çıkan biriyle birlikteyseniz, muhtemelen ileride bu durum daha da ciddiye gidecektir.
6
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Ayrıca, her zaman yanlış yaptığınızı hissettiren, uyarıcı davranışlara da dikkat etmelisiniz. Çünkü bu, her konuda haklı olduğunu düşünmeyi de beraberinde getirir. İlişkide her zaman aynı kişi yanılıyor olamaz ve buna rağmen özür dilememek başka bir kırmızı çizgidir.
7
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Her şey çok hızlı ilerliyorsa
İlk görüşte aşık olmuş olabilirsiniz, ancak yeni partneriniz ilişkiye başlar başlamaz aynı evde yaşamaktan veya evlenmekten bahsediyorsa, bir an durun ve neden bu kadar acele ettiğini kendinize sorun. Uzmanlara göre bir taahhüt için zorlanmak, kesin bir güvensizlik ifadesidir. Ve kendinizi birden aşk sözcükleri, iltifatlar, hayranlıklar arasında buluyorsanız, bu tesadüf değil. Başkalarıyla ya da kendi başınıza daha az zaman geçirmenizi sağlamak için atılmış kurnaz adımlardır.
8
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Bunlardan bahsetmişken, yeni aşkınızın siz ve arkadaşlarınız, aileniz veya topluluğunuzun diğer üyeleri arasında bir bağ oluşturmaya çalıştığına dair bir ipucu alırsanız, bu klasik duygusal istismar olabilir. Bu davranış, aynı zamanda ilerleyen zamanlarda sosyal medya şifrelerinizin, banka hesaplarınızın ve diğer kişisel bilgilerinizin kontrolünü istemekle doğrudan orantılıdır.
9
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Sizinle ilgilenmiyor gibi gözüküyorsa
Peki sosyal medyadaki ilişki durumlarını güncellemeyen ya da sizi aylardır birlikte olduktan sonra arkadaşlarıyla ve aile üyeleriyle tanıştırmayan sözde partnerinize ne demeli?
10
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Partneriniz sizi ailesi ve arkadaşlarıyla tanıştırmak veya sosyal medyada ilişkiniz hakkında açık olmak istemiyorsa, bu onun saklayacak bir şeyi olduğu anlamına gelebilir. Eğer hayatında ikinci biri varsa, sadece birbirinizin evlerinde veya uzak yerlerde randevulara gidersiniz ve tanıdıkları insanlar tarafından fark edilmemiş olursunuz.
11
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Bunun yanında, birbirinizi çok sık görmüyorsanız veya hafta içi geceleri görüşmüyorsanız ya da seks yaptıktan sonra ayrılıyor ve geceyi birlikte geçirmiyorsanız, bu da yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunun göstergesi olabilir.