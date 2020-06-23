Her Gün Seks Yapmanın Yararları Neler?

Evliliklerde cinsellik sıklığı eşler için yaşamları boyunca tartışma konusu olarak devam eder ve asla çözülmez. Esasen çiftin cinsellik sıklığı her ikisinin ortak kararı olmalıdır. Bazı çiftler hemen her gün cinsellik yaşarken bazıları çok daha seyrek olarak yaşamaktadır. Çiftlerin birçoğu cinsellik konusunda birbirleriyle konuşmamaktadır.