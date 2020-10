Her Gün Kahve İçmek Vücudumuza Nasıl Etki Eder?

Her gün filtresiz kahve içmek kolesterol seviyenizi artırabilir Kolesterol seviyelerinize dikkat ediyorsunuz ve her gün kahve içmenin bunun üzerindeki etkisini merak mı ediyorsunuz? İyi haber şu ki, her gün düzenli filtrelenmiş kahve içmek size zarar vermez veya LDL kolesterolünüzü yükseltmeye neden olmaz. Ancak, günlük baş dönmeleri için aynı şey geçerli değil. Çünkü filtresiz kahvelerde bulunan cafestol adlı madde, kolesterol seviyenizi artırabilir. Bu yüzden gün boyunca içerseniz, kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Aynı şey Türk kahvesi için de geçerli.