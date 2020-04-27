Hayatınıza Hareket Katın: Düzenli Sporun İnanılmaz Etkileri

Uykusuzluğa iyi geliyor Yapılan bir araştırma, uyumadan 5-6 saat önce yapılan sporun, vücudun çekirdek sıcaklığını yükselttiği ve sıcaklık birkaç saat sonra normale döndüğünde vücudun bunu uyku zamanı olarak algıladığını ortaya koydu. Yani; düzenli yapılan egzersiz sayesinde vücut uyku saatini otomatik olarak belirliyor ve böylece uyku sorunları için iyi bir çözüm oluyor.