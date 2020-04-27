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GeriSpor Fitness Hayatınıza Hareket Katın: Düzenli Sporun İnanılmaz Etkileri
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Hayatınıza Hareket Katın: Düzenli Sporun İnanılmaz Etkileri
Spor Fitness

Hayatınıza Hareket Katın: Düzenli Sporun İnanılmaz Etkileri

Uzmanlar her fırsattı bireylerin düzenli bir şekilde spor yapmasının önemini vurguluyorlar. Spor yapmak sadece iyi bir vücuda sahip olmamıza yardımcı olmuyor, aynı zamanda sağlığımıza da tahmin ettiğimizden çok fazla fayda sağlıyor. İşte düzenli sporun faydaları...

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1Stresi azaltıyor

Stresi azaltıyor

Stres, hayatımızın her alanında maalesef bizimle. Özellikle pandemi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde hangimiz stresli değiliz ki? Düzenli egzersiz ise zihinsel gerginlik ile başa çıkmak, ruhsal olarak rahatlamak için en ideal yollardan biri.

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2Mutluluk veriyor

Mutluluk veriyor

Düzenli egzersiz yapmak mutluluk hormonu olan endorfinin salgılanmasına yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalar, düzenli spor yapmanın depresyonlarda bile semptomları hafiflettiğini söylüyor. Duke Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ise bazı durumlarda düzenli egzersizin antidepresan haplar kadar etkili olabildiğini ortaya koydu.

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3Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor

Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor

Düzenli egzersiz yapmanın Alzheimer'ı yavaşlatabildiğini duymuş muydunuz? Alzheimer gibi hastalıklarda birçok önemli beyin fonksiyonu kaybedilir, beyin hücreleri ölüyor. Düzenli spor yapmak ise beyin fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı oluyor. Özellikle 25-45 yaş arasında, beyni desteklemek ve dejenerasyonu önlemek için düzenli egzersiz büyük bir öneme sahip.

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Öte yandan yapılan çeşitli araştırmalar, düzenli egzersizin yeni beyin hücrelerinin nöronların oluşumunu tetiklediği ve genel beyin performansını artırdığını da söylüyor. Yani zor bir spor antremanından sonra, beyin kaynaklı protein olan BDNF düzeyleri artıyor. Bu sayede daha iyi karar verme, iyi düşünme, daha iyi öğrenme becerileri de artıyor.ha iyi yapma ve daha iyi öğrenmeye yardımcı oluyor.

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5Uykusuzluğa iyi geliyor

Uykusuzluğa iyi geliyor

Yapılan bir araştırma, uyumadan 5-6 saat önce yapılan sporun, vücudun çekirdek sıcaklığını yükselttiği ve sıcaklık birkaç saat sonra normale döndüğünde vücudun bunu uyku zamanı olarak algıladığını ortaya koydu. Yani; düzenli yapılan egzersiz sayesinde vücut uyku saatini otomatik olarak belirliyor ve böylece uyku sorunları için iyi bir çözüm oluyor.

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6Enerjiyi yükseltiyor

Enerjiyi yükseltiyor

Spor yaparken yorulunca enerjinizin biteceğini düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz! Yapılan pek çok araştırma, düzenli olarak egzersiz yapman bireylerin egzersiz yapmayan yaşıtlarına oranlara daha enerjik olduğunu söylüyor.

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7Toksinlerin atılmasını sağlıyor

Toksinlerin atılmasını sağlıyor

Düzenli yapılan spor, vücuttaki toksinlerin daha kolay atılmasına yardımcı oluyor. Bu sayede kilo verme süreci de kolaylaşıyor. Vücudun ihtiyacı doğrultusunda yapılan düzenli spor, yağ yakımını hızlandırıyor, kas kütlesinin artmasını sağlıyor.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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