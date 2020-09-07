Hangisi Daha Etkili: Tüp Bebek mi Yoksa Aşılama mı?

Sperm ve yumurta döllenme için birleştirilir ve bu işlemden sonra bu başarılı döllenmiş yumurtalardan biri veya birkaçı kadının rahmine yerleştirilir. İdeal olarak, döllenmiş yumurta daha sonra uterusun iç yüzeyine yerleşir ve bu da hamilelik ve tam zamanlı bir bebek veya bebeğin doğumuyla sonuçlanır.