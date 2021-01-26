Hamilelikte Bağışıklığı Güçlendirmek İçin 10 Altın Kural
Hamilelik sürecinde anne adayının vücudunda pek çok fizyolojik ve hormonal değişimler yaşanır. Bu değişimler, anne adaylarının bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyona daha açık hale gelmesine veya var olan enfeksiyonları daha ağır geçirmesine neden olabilir. Bundan dolayı hamilelik döneminde anne ve bebeğin sağlığı için güçlüğü bir bağışıklık sistemi her zamankinden daha fazla taşıyor.
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Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakaloğu, gebelik döneminde anne adaylarının bağışıklığını güçlendirmek için 10 altın kural ile ilgili bilgi verdi.
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1. Besleyici değeri yüksek sebzeler tercih ederek özellikle pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak gibi kükürtlü bileşiklerden zengin sebze grupları bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.
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2. C vitamininden zengin besinler güçlü bir bağışıklık için ilk gelenlerden. Kahvaltında yeşil ve kırmızıbibere; ara öğünlerinde ise kivi, mandalina, portakal, nar gibi meyvelere yer vererek C vitamini alımını artırabilirsiniz.
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3. Doktorunuzun kontrolünde uygun miktarda D vitamini kullanarak depolarınızı doldurun. Besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü beslenmenizde bulundurmak bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
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4. Çinko enfeksiyonlardan korunmada güçlü bir kalkan görevi üstlenir. Çinko kaynaklarından balık, et, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta ana ve ara öğünlerinize mutlaka tercih edin. Yağlı tohumlar tüketerek aldığınız E vitamini de antioksidan etkisiyle hastalıklara karşı koruyucudur.
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5. Ekmeklerinizi ve tahıllarınızı tam tahıllı tercih edin. Tam tahıllar selenyumdan zengin besin gruplarıdır. Selenyum antioksidan özelliğiyle hücrelerini korur, vücut direncini arttırır. Öğünlerinizde bulgur, karabuğday pilavı, tam buğday makarna, tam tahıllı ekmek gibi tahıl gruplarına yer verin.
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6. Haftada en az 2 gün, balık tüketmeye özen gösterin. Balığın içeriğindeki selenyum ve Omega 3 anne ve bebeği korur. Hamilelik boyunca bebeğin sinir sistemine zarar verebilecek olan yüksek civa içeren dip balıklar yerine yüzey balıkları (hamsi, istavrit, levrek, somon, alabalık, çipura, sardalya) tercih edilmelidir.
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7. Bitkisel Omega 3 kaynağı besinleri tüketin. Ceviz, chia tohumu, avokado ve semizotu Omega 3 yağ asitlerinin iyi kaynaklarıdır.
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8. Süt ve süt ürünlerini mutlaka 4-5 porsiyon tüketin. Süt ve süt ürünlerini yağsız veya az yağlı tercih edebilirsiniz, her gün 4-5 porsiyon tüketmek, gebelik sürecinde kemik yapısını oluşturan kalsiyumun yeterli miktarda alınmasına, bebeğin iskelet yapısının geliştirmesine ve annenin de kemik kütlesini korumasına yardımcı olur.
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9. Probiyotikler bağırsak floranızı güçlendirerek, hastalık yapan bakterileri vücudundan uzaklaştırır. Sağlıklı bir flora ve güçlü bir bağışıklık sistemi için beslenmenizde ev yapımı turşu, yoğurt, kefir, peynir, elma sirkesi gibi besinlerde yer verebilirsiniz.
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10. Haftada 2 gün kırmızı et ve her gün mutlaka 1-2 adet yumurta tüketin. Kırmızı et tüketimi haftanın 2 günü ile sınırlandırıp maksimum 200-250 gr geçmeyecek şekilde olmalıdır. Yumurta, anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. Unutmayın proteinler hastalıklarla savaşta en önemli besin bileşenlerindendir.