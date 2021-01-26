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Hamilelikte Bağışıklığı Güçlendirmek İçin 10 Altın Kural

Hamilelik sürecinde anne adayının vücudunda pek çok fizyolojik ve hormonal değişimler yaşanır. Bu değişimler, anne adaylarının bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyona daha açık hale gelmesine veya var olan enfeksiyonları daha ağır geçirmesine neden olabilir. Bundan dolayı hamilelik döneminde anne ve bebeğin sağlığı için güçlüğü bir bağışıklık sistemi her zamankinden daha fazla taşıyor.