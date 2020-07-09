Hamile Kalmak İsteyenlere Özel: Üreme Sağlığını Koruyan Salata Tarifi

Akdeniz diyeti beslenme şekli ile vücudunuzu sağlıklı olarak yeniden yapılandırırken, aynı zamanda gebelik için de hazırlayabiliyorsunuz demektir.



Akdeniz tipi yaşam tarzı ile hareketli olmak, güneşten alınacak D vitamini,doğada nefes egzersizleri, kimyasallardan uzak ürünleri kullanmak gibi detayları da hayatınıza katmanız gerekiyor. Bu şekilde depresyondan da uzak kalmanız mümkün ve gebelik öncesi hazırlık için de depresyon ve stresten uzak kalmanız çok önemli.