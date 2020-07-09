Hamile Kalmak İsteyenlere Özel: Üreme Sağlığını Koruyan Salata Tarifi

Bitkisel ağırlıklı besinler içeren, sağlıklı yağlar ile desteklenen, lif miktarı yüksek bir beslenme şekli olan Akdeniz Diyeti ve Akdeniz insanının hareketli ve güneşe dönük yaşam tarzı, uzmanlar tarafından çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere öneriliyor. Çünkü Akdeniz yaşam şekli sadece beslenmeden ibaret değil, sağlıklı bir yaşam kültürü olarak kabul ediliyor. Uzmanlar lezzetli ve sağlıklı bir beslenme kültürüne dayanan bu yaşam şeklini, hamile kalmak isteyenlere üreme sağlığını desteklemeleri açısından öneriyor.
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Akdeniz yaşam tarzının beslenme tipi olarak tüketilmesi önerilen besinler, saf yağlar ve lifli tercihlerin yumurta ve sperm kalitesini arttırdığına dikkat çeken Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, ister doğal yolla gebelik elde edebilmek, ister tüp bebek tedavisinde başarı oranını artırmak için çiftlere önerilen Akdeniz Yaşam Tarzı’nın önemine dikkat çekiyor.
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Akdeniz Tipi Yaşam Tarzı ile Vücudunuzu Hazırlayın
2018 yılında yapılan bir araştırmada, tüp bebek tedavisinden önceki altı ay içinde ‘Akdeniz tipi beslenme’, güneşten alınan D vitamini ve hareketli yaşam tarzını uygulayan kadınların uygulamayan kadınlara oranla hamile kalma ve canlı bir bebek doğurma oranlarının daha yüksek olduğu açıklandı. Tedavi öncesi 6 ay boyunca beslenmelerinde taze meyve sebzeler, tam tahıllı gıdalar, balık, baklagiller ve çok az doğal kırmızı et ile beslenen çiftlerin yumurta ve sperm kalitelerinde artış belirlendi.
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Dr. Murat Berksoy doğal beslenen ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapan bir anne ve babadan gelecek yumurta ile spermin, kaliteli bir embriyo elde edilmesini sağlayacağını vurguluyor.
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Gebeliğe Hazırlanmak için Sağlıklı Seçimler Yapın
Çocuk sahibi olabilmek için, vücudumuzdaki tüm sistemlerin sağlıklı olarak çalışması gerekiyor. Akdeniz tipi beslenme şekli tercih edildiğinde, vücut sistemlerinin saat gibi işlemesi için gereken bol miktarda antioksidan, vitamin ve mineralleri besinlerden alabiliyoruz. Taze ve tarım ilacından arınmış sebze ve meyveler, yüksek proteinli bakliyatlar, az yağlı doğal besi hayvanlarından elde edilen güvenilir etler, balık ve bol saf zeytinyağı bu beslenme tipinde öne çıkan besinlerdir.
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Akdeniz diyeti beslenme şekli ile vücudunuzu sağlıklı olarak yeniden yapılandırırken, aynı zamanda gebelik için de hazırlayabiliyorsunuz demektir.
Akdeniz tipi yaşam tarzı ile hareketli olmak, güneşten alınacak D vitamini,doğada nefes egzersizleri, kimyasallardan uzak ürünleri kullanmak gibi detayları da hayatınıza katmanız gerekiyor. Bu şekilde depresyondan da uzak kalmanız mümkün ve gebelik öncesi hazırlık için de depresyon ve stresten uzak kalmanız çok önemli.
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Akdeniz Diyeti için Sağlıklı Bir Tarif Önerisi: Çıtır Mikrobiyota Salatası
Akdeniz tipi beslenme için sizlere özel bir tarif hazırlayan Dr. Murat Berksoy, bu özel rengarenk salata ile size sağlıklı bir öğün öneriyor. İçinde bulunan malzemelerle karaciğeri temizleyen, bağırsak bakterilerini destekleyen ve üreme sağlığını koruyan bu salatayı keyifle yiyeceksiniz.
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İşte malzemeler:
1 kase kale
1/2 kase doğranmış brokoli
1/2 kase kıyılmış brüksel lahanası
1 kase doğranmış mor lahana
1/2 kase kıyılmış havuç
1/4 kase haşlanmış kinoa
1/2 kase haşlanmış nohut
1/4 kase ayçekirdeği
1/2 limon suyu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tüm malzemeyi limon ve zeytinyağı ile iyice harmanlayın ve bekletmeden tüketin, afiyet olsun!