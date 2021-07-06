Halsizliğe Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Halsizlik Neden Olur? Evde Yorgunluk ve Halsizliğe İyi Gelen Bitkisel Çözümler ve Doğal Yöntemler

Magnezyum eksikliği vücutta halsizlik, kas yorgunluğu gibi rahatsızlıkların yaşanmasına neden olur. Magnezyumdan zengin beslenmek yorgunlukla savaşmanızı kolaylaştırır. Sağlıklı atıştırmalıkların başında gelen badem ise magnezyum, protein, bakır, E ve B vitaminlerinin önemli kaynaklarından biri olup kronik yorgunlukla baş etmemize yardımcı olur. Dolayısıyla ara öğünlere ve sabah kahvaltılarına ekleyeceğiniz günlük 5-6 adet çiğ bademle zihinsel ve psikolojik olarak daha zinde hissedebilirsiniz.



Ete kıyasla daha fazla demir içeren kakao, aynı zamanda B grubu vitaminleri, protein, lif ve çinko açısından da zengin bir kaynaktır. Magnezyumun da en önemli kaynaklarından biri olan kakao, yoğurt, süt veya smoothie’lere eklenerek yorgunlukla baş edebilir enerjinizi yükseltebilirsiniz.