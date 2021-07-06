Halsizliğe Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Halsizlik Neden Olur? Evde Yorgunluk ve Halsizliğe İyi Gelen Bitkisel Çözümler ve Doğal Yöntemler
Gün içinde bazen kendimizi halsiz veya yorgun hissederiz. Bu durumun çeşitli nedenleri olabilir. Bazen psikolojik veya başka bir rahatsızlıkla ilgili olabileceği gibi bazen de tükettiğimiz yiyeceklerle de ilgili olabilir. Halsizliğe iyi gelen bitkisel yiyecek ve içecekler yardımıyla evde bitkisel ve doğal yöntemlerle çözüm üretmek mümkün. Peki halsizlik nasıl geçer? Evde halsizliğe ne iyi gelir? Halsizlik neden olur? Vücutta kırgınlık, yorgunluk ve halsizliğe ne iyi gelir? Baş ağrısı ve halsizlik nasıl geçer? İshal ve halsizliğe ne iyi gelir? İşte halsizliği gideren öneriler...
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Beslenme düzenindeki eksiklikler halsizliğe neden olabilir. Ayrıca herhangi bir mineral ve vitamin eksikliği de bu duruma neden olabilir. Bunun içinde beslenmede bazı değişikliklerin yapılması gerekir. Diyetisyen M. Berrik Ak, halsizliğe iyi gelen yiyecekleri anlattı.
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Halsizliğe ne iyi gelir? Evde yorgunluk ve halsizliğe iyi gelen yiyecekler, bitkisel çözümler ve doğal yöntemler
Demir, magnezyum kalsiyum, B vitaminleri, protein ve lif açısından zengin olan yulaf ezmesi, vücudun ihtiyacı olan enerjiden daha fazlasını sağlayarak yorgun hissetmeyi önler. Yeni güne enerji dolu bir başlangıç yapmak için yulaf ezmesi, yoğurt ve meyve ile hazırlanmış kahvaltıyla güne zinde başlayabilirsiniz.
Bilimsel araştırmalara göre, probiyotik besinler mevsim geçişlerine karşı toleransı yükseltiyor. Kefir, probiyotik bir içecek olup içerdiği dost bakteriler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle her gün bir bardak kefir tüketerek, bağışıklık sistemini güçlendirebilir, bahar yorgunluğunu daha kolay atlatabilirsiniz.
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Magnezyum eksikliği vücutta halsizlik, kas yorgunluğu gibi rahatsızlıkların yaşanmasına neden olur. Magnezyumdan zengin beslenmek yorgunlukla savaşmanızı kolaylaştırır. Sağlıklı atıştırmalıkların başında gelen badem ise magnezyum, protein, bakır, E ve B vitaminlerinin önemli kaynaklarından biri olup kronik yorgunlukla baş etmemize yardımcı olur. Dolayısıyla ara öğünlere ve sabah kahvaltılarına ekleyeceğiniz günlük 5-6 adet çiğ bademle zihinsel ve psikolojik olarak daha zinde hissedebilirsiniz.
Ete kıyasla daha fazla demir içeren kakao, aynı zamanda B grubu vitaminleri, protein, lif ve çinko açısından da zengin bir kaynaktır. Magnezyumun da en önemli kaynaklarından biri olan kakao, yoğurt, süt veya smoothie’lere eklenerek yorgunlukla baş edebilir enerjinizi yükseltebilirsiniz.
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Omega-3 yönünden zengin bir balık olan somonun, özellikle sonbahar aylarında haftada en az iki kez düzenli olarak tüketilmesi zihinsel performansı destekler. Ayrıca somon tüketen kişilerde Alzheimer hastalığının daha az görüldüğü çalışmalarla ispatlanmıştır. Triptofan bakımından zengin ve serotonin kaynağı olan somonu ızgara olarak tercih ederseniz mutluluk hormonu salgılayarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.
Vitamin ve mineral deposu olan elma, halsizlikte ilk tercih edilmesi gereken meyvelerden biridir. Elma halsizlikle mücadele ederken bağışıklık sistemini korur, vücudun direncini arttırır. Aynı zamanda kabuğuyla tüketilmiş bir elma, vücut için önemli bir lif kaynağıdır. Dolayısıyla her gün bir adet elma tüketerek vücudunuzu canlandırıp uyandırabilirsiniz.
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Yapılan araştırmalarda, kahvedeki kafeinin performansı artırdığı ve yorgunluğa iyi geldiği; kafein tüketenlerin kendilerini yorgun hissetmedikleri ve enerjilerinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa günde iki fincan kahve tüketerek zihinsel ve fiziksel performansınızı artırabilirsiniz.
Son olarak unutulmamalıdır ki yorgunluk ve halsizlik vücudun susuz kaldığının ana göstergesidir. Su kronik yorgunluk ve halsizliğe yenik düşmenizi engelleyen en büyük yardımcınızdır. Bunun için yeterli su tüketimi, hangi besinle beslendiğinizden daha önemlidir. Sıcaklıklar azalsa bile su tüketimi ihmal edilmemeli, vücudun ihtiyacı kadar su tüketmeye devam edilmelidir.
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Baş ağrısı ve halsizlik nasıl geçer?
Halsizliği geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Baş ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.
Vücutta kırgınlık, yorgunluk ve halsizliğe ne iyi gelir?
Vücutta kırgınlık ve halsizlik, vitamin eksikliği, fiziksel veya kronik yorgunluk gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Vücutta kırgınlık, yorgunluk ve halsizliğe karşı dengeli beslenmeli, ihtiyaç olan vitamin ve minerallerin alınması gerekebilir. Bunlara rağmen aynı durum devam ederse, mutlaka biz uzmana başvurulmalı.
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İshal ve halsizliğe ne iyi gelir?
Halsizliği geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. İshali geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.
Halsizlik farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Bunlarda bazıları ise şu şekilde sıralanabilir;
Metabolizma sistemindeki bazı sorunlar, Kansızlık, Bazı hastalıklar, Uykusuzluk, Yetersiz beslenme, Az su tüketimi, Tiroid bezlerinin az çalışması, Depresyon gibi ruhsal problemler Aşırı kafein tüketimi.
Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.