Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Şiddetli baş ağrısına iyi gelen bitkisel içecekler ve yiyecekler

Baş ağrısı pek çok kişinin zaman zaman yaşadığı sorunlardan biri. Günlük işlerde konsantre sorunlarına neden olan ve birden fazla nedeni olabilen şiddetli baş ağrısını geçirmek için ilk tercih genellikle hap kullanmak oluyor. Ancak bunun yanında bazı bitkisel yöntemlerler geçmeyen baş ağrılarınıza çözüm bulabilirsiniz. Eğer siz de baş ağrısını anında ne geçirir sorusunun yanıtını arayanlardansanız, işte baş ağrısını evde geçirecek şeyler...

BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR, EVDE NASIL GEÇER?

Sıklıkla tekrarlayan şiddetli ve geçmeyen özellikle enseden gelen baş ağrılarını anında kesen, iyi gelen şeyleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Ilık duş: Eğer şartlarınız uygunsa çok sıcak olmayan bir duş kaslarınızı gevşeteceğinden vücudunuzu rahatlatacak ve ağrılarınızın geçmesine yardımcı olabilir. Eğer migren ağrısı çekiyorsanız da duşun sonunda çok soğuk olmayan suyla kısa süreyle başınızı yıkamanız da iyi gelebilir.

Eğer şartlarınız uygunsa çok sıcak olmayan bir duş kaslarınızı gevşeteceğinden vücudunuzu rahatlatacak ve ağrılarınızın geçmesine yardımcı olabilir. Eğer migren ağrısı çekiyorsanız da duşun sonunda çok soğuk olmayan suyla kısa süreyle başınızı yıkamanız da iyi gelebilir. Nefes egzersizleri: Düzgün nefes almak ve nefes egzersizleri yapmak hem baş ağrılarını azaltıp geçirmek de hem de uykuya kolay dalmak için işe yarayabilir.

Düzgün nefes almak ve nefes egzersizleri yapmak hem baş ağrılarını azaltıp geçirmek de hem de uykuya kolay dalmak için işe yarayabilir. Soğuk su torbası uygulaması: Soğuk su torbası uygulamasının başın tepe bölgesine, şakaklara ve alın bölgesine uygulanması baş ağrılarını hafifletebilir. Ancak bu uygulama sırasında hastanın genel vücut sıcaklığının normal olması ve üşümüyor olmasına dikkat etmek gerekir.

BAŞ AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİSEL YİYECEK- İÇECEK VE YÖNTEMLER

Sizlere baş ağrısını anında kesmeye yardımcı olacak birkaç bitkisel yöntem sıralıyoruz. Ancak Bu yiyecek-içecek ve yöntemleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Aksi halde alerjik bir bünyeye sahipseniz beklenmedik bir etki görülebilir.

Aromatik yağlar: Lavanta, okaliptüs veya nane yağı gibi güçlü aromatik yağlar rahatlatıcı etkileri nedeniyle baş ağrılarını azaltmak veya geçirmek için kullanılabilir. Bu yağlar oldukça güçlü aromalara ve etkilere sahip olabileceğinden ağız yoluyla alınmamalı. 1 damla yağ, şakaklara sürülerek veya 1 kase kaynamış suya birkaç damla damlatıp buharını koklamak şeklinde kullanılabilir.

Lavanta, okaliptüs veya nane yağı gibi güçlü aromatik yağlar rahatlatıcı etkileri nedeniyle baş ağrılarını azaltmak veya geçirmek için kullanılabilir. Bu yağlar oldukça güçlü aromalara ve etkilere sahip olabileceğinden ağız yoluyla alınmamalı. 1 damla yağ, şakaklara sürülerek veya 1 kase kaynamış suya birkaç damla damlatıp buharını koklamak şeklinde kullanılabilir. Bitki çayları: Pek çoğunun yararlı etkilerini gördüğümüz bitki çayları baş ağrılarını geçirmek için de kullanılabilirler. Rahatlatıcı etkileri yanında antioksidan özellikleri de ek olarak yarar sağlayabilir. Özellikle papatya, zencefil, ada çayı ve yeşil çay ağrı kesici olarak kullanılan yaygın bitki çayları arasında yer alır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bu bitki çaylarının mutlaka tek başlarına hazırlanmaları ve taze olarak tüketilmeleridir.

BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Baş ağrıları bazen ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Yüksek tansiyon, inme, beyin tümörü, karbon monoksit zehirlenmesi, enfeksiyonlar ve sarsıntı baş ağrılarının nedenlerinden bir kaçı. Bu noktada ne zaman harekete geçeceğini bilmek önemlidir. Eğer baş ağrıları çok sıklıkla yaşanıyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır ancak bazen yoğun veya fazla uyku ya da aşırı strese bağlı olarak ağrılar yaşanabiliyor.

BAŞ AĞRISININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Düzensiz uyku: Her gün belirli zamanlarda uyuyup uyanmalısınız. Hafta sonları çok fazla, hafta içi ise çok az uyumak sakıncalıdır. Çoğu erişkin için gece ihtiyaç duyduğu uyku süresi yaklaşık 6-8 saattir. Uykudan baş ağrısı ile uyanmak olası bir uyku bozukluğunun göstergesidir.

Kan şekerinin düşmesi: Kan şekerinin düşmesi, baş ağrısını tetikleyebilir. Günde üç kez, düzenli aralıklarla, protein, meyve, sebze ve karbonhidrat içeren öğünler tüketilmelidir. Çok fazla şeker, kan şekerinin hızlı yükselmesine ve bu da tekrar hızlı düşmesine yol açar; sonuç olarak baş ağrısını tetikleyebilir.

Yeterli ölçüde rutin egzersiz yapmamak: Haftada 3- 5 kez yapılan yeterli ölçüde egzersiz, stresinizin azalmasına ve bedensel olarak formda kalınmasına yardım edecektir. Aşırı veya düzenli yapılmayan egzersiz ise baş ağrılarını tetikleyebilmektedir.

Sıvı tüketmemek: Normal bir erişkin gün içerisinde bol miktarda su içmelidir. Dehidratasyon yani vücudun susuz kalması, baş ağrısına neden olabilmektedir.

Kafein, alkol ve ilaç alımı: Kafein uyarıcı bir maddedir ve kullanan kişilerde kafein yoksunluğu baş ağrısına neden olabilir. Kafeinin kaynağı genellikle kahve, çay, asitli içecekler ve kafein içeren ağrı kesicilerdir. Baş ağrısı için kullanılan herhangi bir ilaç, çok uzun sure ve sık alındığında baş ağrısı ortaya çıkabilir. Haftada 1-2 defa ağrı kesici kullanmak sakıncalı olmayabilir. Ancak sürekli olarak, haftada üç günden fazla bu ilaçların kullanılması baş ağrısına yol açar.

Stres: Stres, baş ağrısında bir artışa yol açabilir. Gevşeme, nefes egzersizi, meditasyon ve stres yönetimi kullanılabilecek yöntemlerdir.

Depresyon ilaçları: Kişinin sıklıkla depresif bir duygu durumunda olduğu görülüyorsa uzman yardımı alması baş ağrısının etkin bir şekilde tedavi edilmesi için önemlidir.

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