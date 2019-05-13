Güneş Gözlüğü Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pembe, kırmızı: Pembe ve kırmızı güneş gözlüğü mercekleri; bulunulan ortamın daha parlak görünmesini sağlar. Düşük ışık görünürlüğü ve kontrastı artırma anlamında iyi bir performans ortaya koyarlar (bulutlu hava koşullarında yapılacak kayak ve snowboard için tercih edilebilir). Ek olarak mavi ve yeşil arka plana karşı bulunan objelerin görünürlüğünü artırırlar ki, bu da onları yeşil alanlarda (örneğin ormanda) kullanım için daha uygun hale getirir.