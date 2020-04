- Her gün 1 su bardağı (200 ml) kefir, bir kase (150 ml) ev yapımı yoğurt tüketilmeli.



- Her gün bir yumurta yenilmeli.



- Fazla kırmızı et tüketiminden kaçınılmalı.



- Her gün yeterli miktarda bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler de doğal kaynaklarından alınmaya çalışılmalı.