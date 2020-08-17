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GeriKadın Sağlığı Göğüslerde Kaşıntıya Neden Olabilecek 9 Şey
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Göğüslerde Kaşıntıya Neden Olabilecek 9 Şey
Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Göğüslerde Kaşıntıya Neden Olabilecek 9 Şey

Ciltte zaman zaman kaşınma ve kızarıklıklar normaldir, ancak bu kaşıntılar tekrarlar ve ağır bir şekilde seyrederse farklı nedenleri olabilir. Peki göğüslerdeki kaşıntıya neler sebep olur? Bu listenin tıbbi yardımın yerini alamayacağını ve bu tarz belirtileri yaşarsanız mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın.

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11- EGZAMAN OLABİLİR
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1- EGZAMAN OLABİLİR

Göğüslerinizin çevresinde (ve hatta cildinizin diğer kısımlarında) kaşıntılı, kırmızı bir döküntü varsa, egzama olabilir. Uzmanlar egzamaya genelde cildin neme tutunamamasından ve onu tahriş edici maddelerden korumaya yardımcı olan iyi bakterilerden kaynaklandığını söylüyor.

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Hakkında 10 kişiden birinin hayatları boyunca egzama çeşit olacak en yaygın çocuklarda olsa, Milli Egzama Derneği'ne göre,. Dr. Frieling, stresin, cilt üzerindeki sert malzemelerin, çok sıcak veya çok soğuk hissetmenin, güneşin, evcil hayvan tüylerinin ve çamaşır deterjanının tetikleyici olabileceğini söylüyor.

32- CİLDİNİZ KURU OLABİLİR
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2- CİLDİNİZ KURU OLABİLİR

Cildiniz doğal olarak kuru olabilir, ancak yakın zamanda yeni cilt bakım ürünleri veya rutinleri (özellikle sert olanlar) kullanmaya başladıysanız, nedeni bu olabilir.

Çözüm basit: kaşıntı olan bölgeyi nemli tutun. Düzenli vücut nemlendiricisi göğüsler için önemlidir. Göğüsleriniz daha büyükse, sütyen takmadan önce alt kısmın kuru olduğundan emin olun, aksi takdirde tahrişe neden olabilir.

43- SÜTYEN YIKAMA VE KUMAŞ SEÇİMİ
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3- SÜTYEN YIKAMA VE KUMAŞ SEÇİMİ

Sütyenler de dahil olmak üzere her türlü kirli giyside cildi tahriş edip enfekte edebilen bakteriler vardır. Göğüsler özellikle ter toplama eğilimindedir. Normal sütyenlerin haftada bir yıkanması gerekir ve spor sütyenleri ise her egzersizden sonra mutlaka yıkanmalı.

Sütyeninizi sık sık yıkıyor olsanız bile, cildiniz sütyen kumaşına tepki veriyor olabilir. Sentetik, polyester ve lateks gibi kumaşlar kaşıntınının en büyük nedenirdir. Bunun yerine pamuk gibi doğal bir malzeme tercih edebilirsiniz.

54- ENFEKSİYONUNUZ OLABİLİR
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4- ENFEKSİYONUNUZ OLABİLİR

Çoğu kadın enfeksiyonlarını vajinayla ilişkilendirir. Ama enfeksiyonlar göğüs altında da olur, çünkü nem hapsolur ve burada enfeksiyon gelişir ve göğüsler kaşınır. Tedavisi için bir uzmana danışmalısınız.

65- TİROİD BOZUKLUĞUNUZ OLABİLİR
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5- TİROİD BOZUKLUĞUNUZ OLABİLİR

Tiroitleri olan kadınların hassas cilde sahip olma olasılığı daha yüksektir ve daha önce de belirttiğimiz gibi kuru cilt, genellikle kaşıntılı cilttir. Çözüm, doktorunuzla tiroid tedavileri hakkında konuşmakla beraber cildinizi nemli tutmak önemlidir.

76- GÖĞÜSLERİNİZ BÜYÜYOR
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6- GÖĞÜSLERİNİZ BÜYÜYOR

Ergenlik veya hamilelik sırasında, göğüslerin derisi, gerginlik kaşıntıya neden olacak kadar gerilebilir. Kadınlar kaşıntıyı hafifletmek için nemlendiriciler, topikal kremler ve jeller kullanabilir. Ayrıca ter de kaşıntıyı artırabileceğinden egzersiz yaptıktan sonra mutlaka duş alın ve kurulanın.

87- KAŞINTIYA NEDEN OLAN BİR İLAÇ ALIYORSUNUZ.
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7- KAŞINTIYA NEDEN OLAN BİR İLAÇ ALIYORSUNUZ.

Yüksek tansiyon ilaçları, anti-depresanlar, ağrı kesiciler ve hatta östrojen gibi birçok yaygın ilaç kaşıntılı göğüslere neden olabilir. İlacı kullanmaktan kaçınmak ya da değiştirmek mümkün değilse, semptomların losyonlarla tedavisi için doktorunuzla konuşabilirsiniz.

98- DETERJANA ALERJİN VAR
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8- DETERJANA ALERJİN VAR

Cildinizin herhangi bir yerinde olduğu gibi, göğüsleriniz de alerjik bir reaksiyondan etkilenebilir. Örneğin, yeni bir deterjana geçtiyseniz, bu göğsünüzde kaşıntılı bir kızarıklığa neden olabilir. Uzmana danışarak altta yatan alerjiyi bir anti-histamin ile tedavi etmek genellikle kaşıntıyı durdurmak için yeterlidir.

109- ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR MEME KANSERİ OLABİLİR
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9- ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR MEME KANSERİ OLABİLİR

Kaşıntı ve kızarıklık, iltihaplı meme kanseri adı verilen nadir bir meme kanserinin erken belirtisi olabilir. Ulusal Kanser Enstitüsüne göre tüm meme kanserlerinin sadece % 1 ila 5'i enflamatuar meme kanseridir.

Göğüs genellikle kaşıntılı durumdan kırmızıya, şişlik ve sıcaklığa dönüşür ve cilt çukurlaşabilir veya portakal kabuğu gibi çukur görünebilir. Kaşıntıyla birlikte bunları fark ederseniz, doktorunuzla konuşun.

Fotoğraflar: İstock

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