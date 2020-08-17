Göğüslerde Kaşıntıya Neden Olabilecek 9 Şey

3- SÜTYEN YIKAMA VE KUMAŞ SEÇİMİ Sütyenler de dahil olmak üzere her türlü kirli giyside cildi tahriş edip enfekte edebilen bakteriler vardır. Göğüsler özellikle ter toplama eğilimindedir. Normal sütyenlerin haftada bir yıkanması gerekir ve spor sütyenleri ise her egzersizden sonra mutlaka yıkanmalı.



Sütyeninizi sık sık yıkıyor olsanız bile, cildiniz sütyen kumaşına tepki veriyor olabilir. Sentetik, polyester ve lateks gibi kumaşlar kaşıntınının en büyük nedenirdir. Bunun yerine pamuk gibi doğal bir malzeme tercih edebilirsiniz.