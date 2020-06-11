Genital Estetikte Doğru Bilinen 8 Yanlış

Yanlış: Genital estetik ağrılı ve acılı bir uygulamadır Doğru: Genital estetik işlemlerde laser uygulamaları tamamen ağrısızdır. Vajen daraltma cerrahi olarak yapılırsa hastalarda kişiden kişiye değişmekle birlikte 1 hafta bir miktar ağrı olabilmektedir. İç dudak ameliyatlarında ameliyattan sonra 2 saat hasta dinlendirilip evine , hatta memleketine gönderilebilmektedir. Hafif yanma şeklinde acı haricinde hiçbir sorun olmaz. Bu yüzden de kadınların çoğu ertesi gün iş hayatına geri dönebilmektedir.