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GeriEv Dekorasyon Evinizdeki Dar Alanlar İçin Pratik Çözümler
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Ev Dekorasyon>Evinizdeki Dar Alanlar İçin Pratik Çözümler
Ev Dekorasyon
MAHMURE ÖZEL

Evinizdeki Dar Alanlar İçin Pratik Çözümler

Evinizin büyüklüğü ne olursa olsun bir türlü tam olarak sığamıyorsanız ya da eviniz gerçekten küçükse bu tüyolar çok işinize yarayacak!

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1
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Eğer eşyalarınız evinize sığmıyorsa, eşyaları koyduğunuzda etrafta adım atacak yer kalmıyorsa bu dar alanları nasıl bir dekorasyon harikasına dönüştürebileceğinize bir bakalım.

2
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Dar alanlar için en pratik çözümlerin başında gömme dolaplar yer alır. Çok şık duran gömme dolaplar aynı zamanda çok da işlevsel.

3
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Pencere altlarına ve kapı üstlerine yaptıracağınız raflar ile yerden tasarruf edebilirsiniz. Bu raflara kitaplarınızı, objelerinizi, bitkilerinizi koyabilir hem şık bir dekor oluşturabilir hem de ortalıktaki eşyalardan kurtulabilirsiniz.

4
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Sürgülü kapılar da dar evler için harika birer kurtarıcıdır. Sürgülü kapılar ile yerden tasarruf edebilir aynı zamanda kapının açıldığı duvarın da tamamen size kalmasını sağlayabilirsiniz.

5
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Eviniz yeterince büyük değilse, geniş ve ferah göstermek için renklerden yardım alabilirsiniz. Renkler ile evi daha geniş göstermek, duvarları açık renge boyamak ile sınırlı değildir. Renkler konusunda bir uzmandan destek almak çok daha doğru adımlar atmanıza yardımcı olacaktır.

6
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Koltuk kolları gereğinden fazla yer kaplayabiliyor. Eşya alırken seçiminizi buna göre yapmayı unutmayın.

7
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Karanlık evler olduğundan daha küçük görünür. Evinizi geniş göstermek istiyorsanız aydınlatmalardan yardım alın. Dekoratif bir ayaklı lamba ve doğru ampuller ile aydınlatılmış avizeler işinizi görecektir.

8
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Yüksek mobilyalar küçük alanlar için uygun değildir. Ayrıca yüksek mobilyalar daha fazla yer kaplıyor gibi görünür ve odanın görüntüsünü küçültür. Alçak mobilyaları tercih edebilirsiniz.

9
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Mekanın büyük algılanması için duvar, yer ve mobilya döşemelerinin küçük desenli olmasına da dikkat edin.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

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