Evdeki Kullanmadığınız Eşyaları Sakın Atmayın! Eskilerden 'Yeni' Yapmanın Yolları...

İkinci yöntem: Eğer rujunuzun kırışa kısmı yapışmayacak haldeyse, deforme olduysa kırılan kısmı ve rujun dibinde kalan kısmı bir çubuk ya da kaşık yardımıyla minik bir kabın içine alın. Saç kurutma makinesini açın ve kaptaki ruj eriyene kadar üzerine tutun. Saç kurutma makinesi yerine rujunuzu sıcak su dolu bir kabın içine de koyup benmari dediğimiz şekilde eritebilirsiniz.



Minik kabın içindeki ruj eriyince şöyle bir karıştırın, üstünü düzeltin ve buzdolabına koyun. Yeni kremsi formda rujunuz hazır!