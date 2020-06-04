Evdeki Kullanmadığınız Eşyaları Sakın Atmayın! Eskilerden 'Yeni' Yapmanın Yolları...

Daha iyi bir dünya için hepimizin elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Geri dönüştürülebilir eşyalar da küresel ısınmaya, fazla atık sorununa ve tasarrufa destek olmanın en önemli adımlarından biri.
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1
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Siz de evde atacağınız bu adımlarla dünyanın daha iyi bir yer olmasına yardım edebilirsiniz. Tabii, bu adımlar aynı zamanda cebinize de fayda sağlar. Bu yüzden evde kullanmadığınız eşyaları atmak, yerine yenisini almak yerine onları değerlendirmeye çalışın. İşte eskilerden yeni yapmanın eğlenceli ve tasarruflu yolları...
2
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Kırılan rujunuzu çöpe atmayın!
Kırılan rujunuzu yeniden hayata döndürebilirsiniz. Bunun 2 yöntemi var.
Birinci yöntem: Rujunuzun kırılan kısmı hale düzgün halde ise bu parçayı kenara alın. Rujun kalan kısmını çakmak yardımı ile hafifçe ısıtın. Ardından ısıttığınız kısmın üzerine kırık parçayı oturtun ve çok nazik hareketlerle hafifçe bastırın. Rujun kapağını kapatmadan bir kaseye koyun ve buzdolabında birkaç saat bekletin. Rujunuz artık eskisi gibi tek parça olacaktır.
3
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İkinci yöntem: Eğer rujunuzun kırışa kısmı yapışmayacak haldeyse, deforme olduysa kırılan kısmı ve rujun dibinde kalan kısmı bir çubuk ya da kaşık yardımıyla minik bir kabın içine alın. Saç kurutma makinesini açın ve kaptaki ruj eriyene kadar üzerine tutun. Saç kurutma makinesi yerine rujunuzu sıcak su dolu bir kabın içine de koyup benmari dediğimiz şekilde eritebilirsiniz.
Minik kabın içindeki ruj eriyince şöyle bir karıştırın, üstünü düzeltin ve buzdolabına koyun. Yeni kremsi formda rujunuz hazır!
4
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Dibinde kalan parfüm nasıl kullanılır?
Parfümüzün tam bitmedi ama sıkılacak kadar da kalmadı. Şişenin dibindeki parfüm mahzun mahzun size bakıyor, "Ben ne olacağım? diye. Üzülmeyin, parfümünüz ziyan olmayacak. Parfüm şişesini açın, dipte kalan sıvıyı vücut losyonunuzun ya da el kreminizin içine ekleyin. Hatta bu işlemi tester parfümlere de uygulayabilirsiniz. Kreminiz de artık mis gibi kokacak!
Evde artık okumadığınız, yer kaplıyor diye ortalıktan kaldırmak istediğiniz kitaplarınız varsa, onları kitaplık olarak değerlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Öncelikle raf yapacağınız kitapların yeterince kalın olması önemli. Kalın kapaklı ve bol sayfalı kitaplarınızı evinizin dilediğiniz köşesine duvara monteleyin. Klasik raf monteleyici ürünleri kullanabilirsiniz. Sonra da bu 'kitaptan kitaplığın' üzerini dilediğiniz gibi dekore edin.
6
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Kapaklardan mumluk
Evinizde kreatif dokunuşları arıyorsanız hiç harcama yapmadan bunu sağlamanın birçok yolu var. Mesela, kullanılmış şişe kapaklarından mumluk yapmak. Kapakları atmayın, yıkayın ve kurulayın. Evde kullanılmış, bitmek üzere olan mumlarınız varsa eritin ve kapaklara doldurun. Dilerseniz içine kahve, vanilya gibi malzemeler ekleyerek mis kokulu mumlar elde edebilirsiniz.
7
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Tuvalet kağıdı rulosundan kablo toplayıcı
Evet, yanlış duymadınız. Bitmiş tuvalet kağıtlarının rulolarını da farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu ruloları dik bir şekilde kutuya yerleştirin ve sürekli birbirine girmesinden şikayet ettiğiniz kabloları tek tek bir rulonun içine yerleştirin. Bir daha asla karışmayacaklar!