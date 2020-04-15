Yüzünüz İçin Fayda Sağlamayan Ürünleri Nasıl Değerlendirebilirsiniz?

Günlerimizi evde geçirdiğimiz şu dönemde, en önemli konulardan biri de kesinlikle tasarruf. Bakım ürünlerinin maliyetinin çok da düşük olmadığını göz önüne alırsak, aldığımız ancak cildimize fayda sağlamayan ürünleri atmak yerine başka bir şekilde değerlendirmek oldukça doğru bir yöntem.

Benim de evimde yüzüm için aldığım ama işe yaramadığını anladığımda kullanmayı bıraktığım ürünler var. Bu ürünlerin sayısı artmaya başlayınca “Ben bunları nasıl kullanabilirim?” diye düşündüm, oturdum, araştırdım. Bulduğum sonuçları ise denedim ve gerçekten memnun kaldıklarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yüz peelingi: Yüzünüz için aldığınız peelingi body scrub olarak kullanabilirsiniz. Body scrub, ciltteki ölü derilerden kurtulmaya yarayan, batık, çatlak, selülit gibi sorunlara da iyi gelen bir yöntemdir. Yüzünüz için aldığınız peelingi, duş sırasında vücudunuza uygulayın. İşte size body scrub!

Yüz nemlendirici: Bir ümit aldığımız nemlendiriciler bazen yüzümüzde istediğimiz etkiyi oluşturamıyor. Kimisi yağlanma ve sivilce sorununa neden olabiliyor, kimisi hiç sürmemişiz gibi cildimizi kurutmaya devam ediyor.

Aynı şey benim de başıma geldi. Yüzüm için aldığım nemlendirici beklediğim etkiyi yaratmadı aksine cildimde sivilce çıkmasına neden oldu. Ben de nemlendiricimi çöpe atmaktansa el kremi olarak kullanmaya başladım. Ellerimizi sürekli yıkadığımız şu günlerde de nemlendiricinin önemimi unutmamak lazım.

Yüz yağları: Yüz yağlarının kullanım süresi diğer kozmetik ürünlere göre daha kısadır. Eğer yüzünüzde işe yaramadıysa onu değerlendirmek için acele edin, raf ömrü dolmadan harekete geçin.

Yüz yağını bacaklarınızı nemlendirmek için kullanabilirsiniz. Eğer çok yoğun bir içeriğe sahipse vücut losyonunuzun içine birkaç damla ekleyerek de kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda yüz yağını tırnak etlerinizi yumuşatmak için de kullanabilirsiniz. Bu oldukça etkili bir yöntem, benden söylemesi!

Sizin de bu tarz yöntemleriniz, uyguladığınız bakım önerileri varsa paylaşın, çoğalalım :)

ikacmaz@hurriyet.com.tr

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