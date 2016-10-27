Evde Yapabileceğiniz 11 Temizlik Malzemesi

Halı Deterjanı 1 bardak mısır nişastası (veya karbonat)



Sirkeli su



Özel lekeler için bir avuç tuz veya soda.



Orta boy bir halı için bir bardak mısır nişastasını (veya karbonatı) halının üzerine serpip bir saat kadar bekledikten sonra elektrikli süpürge ile süpürün, daha sonra sirkeli su ile silin. Eğer özel lekeler varsa onlara özel uygulamlar da yapabilirsiniz, örneğin çamur ve kırmızı şarap lekesi, üzerine tuz serpip bir saat bekledikten sonra elektrik süpürgesiyle süpürünce çıkabilir. Kahve lekesi ise soda ile çıkıyor.