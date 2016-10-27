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GeriEğlence Evde Yapabileceğiniz 11 Temizlik Malzemesi
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Haberler >Mahmure >Eğlence>Evde Yapabileceğiniz 11 Temizlik Malzemesi
Eğlence

Evde Yapabileceğiniz 11 Temizlik Malzemesi

Bulaşık makinesi deterjanı ya da yüzey temizleyici... Hepsini evinizde doğal malzemelerle hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte evde yapabileceğiniz 11 temizlik malzemesi...

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1Çamaşır Deterjanı

Çamaşır Deterjanı

1 bardak zeytinyağlı sabun tozu

1 bardak çamaşır sodası

1 /2 bardak boraks

Suyu kaynatıp içine diğer malzemeleri eklediğimiz karışımı, her yıkamada bir kahve fincanı kadar çamaşır makinesinin deterjan gözüne koyarak kullanabilirsiniz. Piyasada tamamen doğal malzemelerden üretilmiş markalı çamaşır deterjanları da mevcut.

2Yumuşatıcı

Yumuşatıcı

1 bardak su

1 çorba kaşığı karbonat

1 kahve fincanı elma sirkesi (yumuşatmak için)

1 kaç damla uçucu güzel kokulu yağ (Bergamot veya Lavanta olabilir)

Suyun içine bütün malzemeleri karıştırıp, yumuşatıcı gözüne koyabilirsiniz. Yumuşatıcı için sadece elma sirkesi kullananlar da var.

3Cam - Ayna Temizleyici

Cam - Ayna Temizleyici

Yarım litre sirke

Yarım litre su

Birkaç damla arap sabunu

Sirke, su ve arap sabununu (ya da bitkisel bir sabunu) püskürtücü bir kaba koyarak, pamuklu bezle camları temizleyebilirsiniz.

4Bulaşık Deterjanı

Bulaşık Deterjanı

1 bardak kaynar su

1 bardak zeytinyağlı sabun tozu

1 yemek kaşığı boraks

1 yemek kaşığı karbonat

Jel kıvamına gelinceye kadar malzemeleri karıştırıp bulaşık süngeri ile kullanılabilir.

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5Bulaşık Makinesi Deterjanı

Bulaşık Makinesi Deterjanı

¼ bardak deniz tuzu

2 yemek kaşığı limon tuzu

1 bardak boraks (Tercihe göre ekstra hijyen için, eczaneden alınabilir)

Yarım çay bardağı limon veya mandalina suyu (Tercihe göre koku için)

Tuzları rondoda çekip, boraks ve limon suyunu ekleyip bulaşık makinesinin deterjan gözüne koyulabilir. Benzer şekilde elma sirkesi de bulaşık parlatıcı görevi görüyor.

6Diş Macunu

Diş Macunu

3 yemek kaşığı karbonat

3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

15-20 damla nane (peppermint) yağı

Karışım homojen bir kıvama gelince, ağzı kapaklı bir kavanozda saklanabilir. Nane yağı yerine limon, karanfil, çay ağacı, zencefil gibi farklı uçucu yağları tercih edebilirsiniz.

7Yüzey Temizleyici

Yüzey Temizleyici

Yarım litre sirke

Yarım litre su

5-6 tane portakal

Portakal kabuklarını sirkenin içine atıp, ağzı kapaklı bir kapta iki hafta beklettikten sonra, kabuk poslarını kaptan çıkarıp, içine (sirkeyle aynı miktarda) suyu ekleyince yer temizleme sıvısı hazır oluyor.

8Ahşap Temizleyici

Ahşap Temizleyici

Bitkisel yağ (sevdiğiniz bir koku)

Limon suyu veya sirke

Diş macunu (opsiyonel)

Limon suyu ve bitkisel yağdan eşit ölçülerde karıştırıp parkeleri veya ahşap mobilyaları bu karışımla silebilirsiniz, eğer çıkarmak istediğiniz bir leke varsa diş macunu ile silmek işe yarayabilir.

9Halı Deterjanı

Halı Deterjanı

1 bardak mısır nişastası (veya karbonat)

Sirkeli su

Özel lekeler için bir avuç tuz veya soda.

Orta boy bir halı için bir bardak mısır nişastasını (veya karbonatı) halının üzerine serpip bir saat kadar bekledikten sonra elektrikli süpürge ile süpürün, daha sonra sirkeli su ile silin. Eğer özel lekeler varsa onlara özel uygulamlar da yapabilirsiniz, örneğin çamur ve kırmızı şarap lekesi, üzerine tuz serpip bir saat bekledikten sonra elektrik süpürgesiyle süpürünce çıkabilir. Kahve lekesi ise soda ile çıkıyor.

10Lavabo Açıcı

Lavabo Açıcı

Yarım bardak karbonat

Yarım bardak sirke

1 litre su

Tıkanmış olan gidere, yarım bardak karbonat ve yarım bardak sirke döküp 15 dakika bekletin. Daha sonra sıcak su dolu bir çaydanlığı gidere boşaltın.

11Tutkal

Tutkal

1 çay bardağı az yağlı inek sütü

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı karbonat veya toz

Sütü ısıtıp, kaynmaydan hemen önce sirkeyi ekleyin, süt kesilmeye başlayınca (yani parça parça olunca) bu karışlımı bir filtreden ya da tülbentten süzüp elinizde kalan yumuşak süt parçalarını (aslında bir nevi çökelek) bir çay kaşığı karbonatla karıştırın ve tutkal kıvamına gelinceye kadar azar azar su ekleyin. Karbonat yerşne kireçle yaparsanız daha güçlü bir tutkal elde edebilirsiniz.

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