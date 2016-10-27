Bulaşık makinesi deterjanı ya da yüzey temizleyici... Hepsini evinizde doğal malzemelerle hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte evde yapabileceğiniz 11 temizlik malzemesi...
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1
Çamaşır Deterjanı
1 bardak zeytinyağlı sabun tozu
1 bardak çamaşır sodası
1 /2 bardak boraks
Suyu kaynatıp içine diğer malzemeleri eklediğimiz karışımı, her yıkamada bir kahve fincanı kadar çamaşır makinesinin deterjan gözüne koyarak kullanabilirsiniz. Piyasada tamamen doğal malzemelerden üretilmiş markalı çamaşır deterjanları da mevcut.
2
Yumuşatıcı
1 bardak su
1 çorba kaşığı karbonat
1 kahve fincanı elma sirkesi (yumuşatmak için)
1 kaç damla uçucu güzel kokulu yağ (Bergamot veya Lavanta olabilir)
Suyun içine bütün malzemeleri karıştırıp, yumuşatıcı gözüne koyabilirsiniz. Yumuşatıcı için sadece elma sirkesi kullananlar da var.
3
Cam - Ayna Temizleyici
Yarım litre sirke
Yarım litre su
Birkaç damla arap sabunu
Sirke, su ve arap sabununu (ya da bitkisel bir sabunu) püskürtücü bir kaba koyarak, pamuklu bezle camları temizleyebilirsiniz.
4
Bulaşık Deterjanı
1 bardak kaynar su
1 bardak zeytinyağlı sabun tozu
1 yemek kaşığı boraks
1 yemek kaşığı karbonat
Jel kıvamına gelinceye kadar malzemeleri karıştırıp bulaşık süngeri ile kullanılabilir.
1 bardak boraks (Tercihe göre ekstra hijyen için, eczaneden alınabilir)
Yarım çay bardağı limon veya mandalina suyu (Tercihe göre koku için)
Tuzları rondoda çekip, boraks ve limon suyunu ekleyip bulaşık makinesinin deterjan gözüne koyulabilir. Benzer şekilde elma sirkesi de bulaşık parlatıcı görevi görüyor.
6
Diş Macunu
3 yemek kaşığı karbonat
3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
15-20 damla nane (peppermint) yağı
Karışım homojen bir kıvama gelince, ağzı kapaklı bir kavanozda saklanabilir. Nane yağı yerine limon, karanfil, çay ağacı, zencefil gibi farklı uçucu yağları tercih edebilirsiniz.
7
Yüzey Temizleyici
Yarım litre sirke
Yarım litre su
5-6 tane portakal
Portakal kabuklarını sirkenin içine atıp, ağzı kapaklı bir kapta iki hafta beklettikten sonra, kabuk poslarını kaptan çıkarıp, içine (sirkeyle aynı miktarda) suyu ekleyince yer temizleme sıvısı hazır oluyor.
8
Ahşap Temizleyici
Bitkisel yağ (sevdiğiniz bir koku)
Limon suyu veya sirke
Diş macunu (opsiyonel)
Limon suyu ve bitkisel yağdan eşit ölçülerde karıştırıp parkeleri veya ahşap mobilyaları bu karışımla silebilirsiniz, eğer çıkarmak istediğiniz bir leke varsa diş macunu ile silmek işe yarayabilir.
9
Halı Deterjanı
1 bardak mısır nişastası (veya karbonat)
Sirkeli su
Özel lekeler için bir avuç tuz veya soda.
Orta boy bir halı için bir bardak mısır nişastasını (veya karbonatı) halının üzerine serpip bir saat kadar bekledikten sonra elektrikli süpürge ile süpürün, daha sonra sirkeli su ile silin. Eğer özel lekeler varsa onlara özel uygulamlar da yapabilirsiniz, örneğin çamur ve kırmızı şarap lekesi, üzerine tuz serpip bir saat bekledikten sonra elektrik süpürgesiyle süpürünce çıkabilir. Kahve lekesi ise soda ile çıkıyor.
10
Lavabo Açıcı
Yarım bardak karbonat
Yarım bardak sirke
1 litre su
Tıkanmış olan gidere, yarım bardak karbonat ve yarım bardak sirke döküp 15 dakika bekletin. Daha sonra sıcak su dolu bir çaydanlığı gidere boşaltın.
11
Tutkal
1 çay bardağı az yağlı inek sütü
1 tatlı kaşığı sirke
1 çay kaşığı karbonat veya toz
Sütü ısıtıp, kaynmaydan hemen önce sirkeyi ekleyin, süt kesilmeye başlayınca (yani parça parça olunca) bu karışlımı bir filtreden ya da tülbentten süzüp elinizde kalan yumuşak süt parçalarını (aslında bir nevi çökelek) bir çay kaşığı karbonatla karıştırın ve tutkal kıvamına gelinceye kadar azar azar su ekleyin. Karbonat yerşne kireçle yaparsanız daha güçlü bir tutkal elde edebilirsiniz.