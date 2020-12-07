Evde Kaldık, Atıştırdık! İşte Atıştırmalıkların Zararları...

Öğle ve akşam yemeği arası atıştırın Atıştırmalıklar masum olmasa da bu atıştırmalıklardan sonsuza kadar vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Pek çok beslenme uzmanı, özellikle öğle ve akşam yemeği arasındaki uzun süre boyunca bir atıştırmalığın tadını çıkarmanın iyi olduğunu söylemektedir. Aslında acıktığınızda sizi tok hissettirmeyecek boş kalorileri düşünmeden atıştırmak yerine, beslemek önemlidir. Atıştırmalıklarınızı, mini dengeli bir öğün haline getirebilirsiniz.