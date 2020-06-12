En İyi Yerli Komedi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Yerli Komedi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Komedi filmleri yüzleri güldüren, eğlenceli vakit geçirmeyi sağlayan filmlerdir. Yerli komedi filmleri mizahın yerli olmasıyla sevilmektedir. En iyi yerli komedi filmleri hangileridir. İşte yeni ve eski en çok izlenen yerli komedi filmleri listesi ve önerilerini sizler için derledik.
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1
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Mutsuzken, günlük yaşamda hayatın getirmiş olduğu stres, iş stresi, hastalıklar gibi morallerin bozuk olduğu çeşitli zamanlarda morali ve enerjiyi yükseltmek için komedi filmleri izlenir. Morallerin yerine gelmesini sağlayan, birkaç saatliğine de olsa sanki yaşanılan hayattan biraz uzaklaşmışçasına hissettiren, bizlere iyi gelen filmlerdir. Komedi filmleri yerli olduklarında kültüre özgü olan esprilerine ve şakalarına sahip olmasıyla daha komik ve daha anlaşılır olmaktadır.
2
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Yabancı komedi filmlerine nazaran yaşadığımız kültürden beslenen olay örgüsü ve esprileri ile daha çok güldüren filmlerdir. Çok sayıda yerli komedyen ve yerli komedi filmleri bulunmaktadır. Birçok komedi filmi halk tarafından çok sevilmiş ve çok fazla izlenmiştir. Çok sayıda başarılı yerli komedi filmi yapımı bulunuyor.
3
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Pardon
Muzaffer, Aydın ve İbrahim yakın arkadaşlardır. İbrahim resmi üniformaları görmek dahi istemeyen biridir. Bir gün resmi forma giymiş biriyle karşılaştığında hemen kaçmak istemiştir fakat polis ondan şüphelenerek üç arkadaşı da hapse atmıştır.
4
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Aile Arasında
Oldukça takıntılı biri olan Fikret ile bir müzikholde vokalistlik yapan Solmaz yıllarca devam etmiş olan evliliklerini aynı gün bitirmiş ve oldukça tuhaf olayların ardından karşılaşmışlardır. Solmaz’ın kızı olan Zeynep evlenmek ister, başta aile arasında yapılacak olan nikah değişik bir hal alacak.
5
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Vizontele
1974 senesinde Van ilinin Gavaş ilçesinde bulunan bir köydeki futbolcu olan Rıfat askere gider. Gururlu biri olan sevgilisi Asiye üzüldüğünü belli etmez. Köyün delisi olan Emin teknoloji merakına düşmüştür. Sinemayı çok seven köylüler bir gün TV vericisi takılmak istenir ama özen gösterilmeyen bu iş Emin’e kalır.
6
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Gora
Anadolu’da bulunan bir turistik kentte tüccar olan Arif bir gün uzaylılar tarafından kaçırılır. G.O.R.A. isimli gezegene götürülen Arif buradan kaçmanın yollarını arar.
7
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Bana Masal Anlatma
Dolmuş şoförü olan Rıza’nın bir gün hem oldukça iyi kalpli hem de çok güzel bir kız olan Ayperi ile tanışmasının ardından yaşadığı bir dizi olaylar anlatılır.
8
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Pek Yakında
Korsan DVD satıcısı ve eski figüran olan Zafer hayatta bir dikiş tutturamamıştır. Karısı Arzu ise kendisinden ayrılmak ister fakat kendisini eşine kanıtlayabilmek ister. Bunun için 1970’lerde yazmış olduğu Şahikalar isimli filmi çekmek ister.
9
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Limonata
Ertan Saban ve Ali Atay’ın senaryosunu yazmış oldukları film farklı kültürlerde yaşamış ve birbirini tanıyamamış olan iki kardeşin, kavgalarına, benzerliklerine ve farklılıklarına şahit olunacak olan oldukça eğlenceli bir yol filmidir.
10
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Hokkabaz
Hokkabaz İskender aslında bir sihirbazdır. Fakat kendisi ve çocukluk arkadaşının dışında geriye kalan herkes kendisinin sihirbaz olduğunu düşünür. İstanbul’dan kaçmak zorunda olan ikilinin turne programına Sait de dahil olur ve macera başlar.
11
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İftarlık Gazoz
1970’li yıllarda Ege kasabalarından birinde ilkokuldan yeni mezun olmuş Adem yaz aylarını çalışarak geçirmek ister. Adem zorla ailesinden izin alır. Gazozcu olan Cibar Kemal’in çırağı olur. Ramazan ayı gelmiştir. Oruç tutmaya çalışan Adem alışık olmadığı için serap görmeye başlar.
12
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Organize İşler
İstanbul’da otomobil hırsızlığı yapan bir çete reisi yaşadığı kovalamaca sırasında birinin evine sığınmıştır. Evine sığındığı kişi intihar etmek üzeredir. Hayatını kurtarmış olduğuna inandığı bu kişiye iş vererek onu hırsızlık yapmaya teşvik eder. Fakat büyük bir hata yapmakta olduğunu zaman içerisinde anlayacaktır.