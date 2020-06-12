En İyi Yerli Komedi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Yerli Komedi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Mutsuzken, günlük yaşamda hayatın getirmiş olduğu stres, iş stresi, hastalıklar gibi morallerin bozuk olduğu çeşitli zamanlarda morali ve enerjiyi yükseltmek için komedi filmleri izlenir. Morallerin yerine gelmesini sağlayan, birkaç saatliğine de olsa sanki yaşanılan hayattan biraz uzaklaşmışçasına hissettiren, bizlere iyi gelen filmlerdir. Komedi filmleri yerli olduklarında kültüre özgü olan esprilerine ve şakalarına sahip olmasıyla daha komik ve daha anlaşılır olmaktadır.