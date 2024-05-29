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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Ünlülerden ‘gıdanı koru’ mesajı

#Mehmet Üstündağ#Yazar#Kelebek

Ünlü isimler, sürdürülebilirliği odağına alan Sorumlu Restoran Hareketi için Ristorante Umberto’da bir araya geldi.

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Ünlülerden ‘gıdanı koru’ mesajı

Gelecek kuşakların kaynaklarının korunması amacıyla Akkomarka Restoran Topluluğu ve Akkol Catering Grubu öncülüğünde hayata geçirilen hareket kapsamında başlatılan “Gıda Atık Döngüsü” projesine dikkat çeken isimler, sokak hayvanlarını da besledi.

Ünlülerden ‘gıdanı koru’ mesajı

Perihan Savaş, Umut Kurt, Uraz Kaygılaroğlu, Celil Nalçakan, Anıl Altan, Bora Akkaş, Oben Alkan, Olgu Baran Kubilay ve daha birçok ünlü isim, “Gıdanı Koru” mesajını verdi.

Müthiş ikili!

Denisa ve Eypio’nun, Niffos Music etiketiyle yayınlanan “DümTek” isimli çalışması, video klibiyle netd Müzik’te müzikseverle buluştu.

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Ünlülerden ‘gıdanı koru’ mesajı

Babala TV prodüksiyon ekibinden Serhat Aydın’ın iş birliği teklifiyle bir araya gelen iki müzisyenin enerjisi hemen tutmuş. Sözlerini Eypio’nun Tuğberk Işık’la yazdığı şarkının bestesi de Tuğberk Işık’a ait. Denisa’yı tebrik etmek için aradığımda, “Eypio müthiş esprili, hazır cevap biri… Hissiyatın ve enerjilerin aynı frekansta olduğu bir oluşumda tek kadın vokal olmak beni müthiş motive etti” diye konuştu.

İstanbul konseri 7 Haziran’da!

Uzun süredir dünya turnesinde olan Mahmut Orhan’ın Türkiye’de ilk durağı, 7 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park olacak! 

Ünlülerden ‘gıdanı koru’ mesajı

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından ICRYPEX’in sponsorluğuyla yapılacak konserde ünlü DJ, ‘Revo’ isimli konseriyle yepyeni bir görsel ve işitsel şova imza atacak. Bu buluşma, Mahmut Orhan’ın mart ayında yayınlanan “Pangea” albümü sonrası Türkiye’deki ilk konseri. Üstelik, ICRYPEX’in sosyal medya hesaplarını takip eden kullanıcılar bu büyük müzik etkinliğine bilet kazanma ve Mahmut Orhan ile tanışma şansı elde edebilecek.

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Ünlülerden ‘gıdanı koru’ mesajı

 

#Mehmet Üstündağ#Yazar#Kelebek
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