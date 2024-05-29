Ünlülerden ‘gıdanı koru’ mesajı

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Gelecek kuşakların kaynaklarının korunması amacıyla Akkomarka Restoran Topluluğu ve Akkol Catering Grubu öncülüğünde hayata geçirilen hareket kapsamında başlatılan “Gıda Atık Döngüsü” projesine dikkat çeken isimler, sokak hayvanlarını da besledi.

Perihan Savaş, Umut Kurt, Uraz Kaygılaroğlu, Celil Nalçakan, Anıl Altan, Bora Akkaş, Oben Alkan, Olgu Baran Kubilay ve daha birçok ünlü isim, “Gıdanı Koru” mesajını verdi.

Müthiş ikili!

Denisa ve Eypio’nun, Niffos Music etiketiyle yayınlanan “DümTek” isimli çalışması, video klibiyle netd Müzik’te müzikseverle buluştu.

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Babala TV prodüksiyon ekibinden Serhat Aydın’ın iş birliği teklifiyle bir araya gelen iki müzisyenin enerjisi hemen tutmuş. Sözlerini Eypio’nun Tuğberk Işık’la yazdığı şarkının bestesi de Tuğberk Işık’a ait. Denisa’yı tebrik etmek için aradığımda, “Eypio müthiş esprili, hazır cevap biri… Hissiyatın ve enerjilerin aynı frekansta olduğu bir oluşumda tek kadın vokal olmak beni müthiş motive etti” diye konuştu.

İstanbul konseri 7 Haziran’da!

Uzun süredir dünya turnesinde olan Mahmut Orhan’ın Türkiye’de ilk durağı, 7 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park olacak!

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından ICRYPEX’in sponsorluğuyla yapılacak konserde ünlü DJ, ‘Revo’ isimli konseriyle yepyeni bir görsel ve işitsel şova imza atacak. Bu buluşma, Mahmut Orhan’ın mart ayında yayınlanan “Pangea” albümü sonrası Türkiye’deki ilk konseri. Üstelik, ICRYPEX’in sosyal medya hesaplarını takip eden kullanıcılar bu büyük müzik etkinliğine bilet kazanma ve Mahmut Orhan ile tanışma şansı elde edebilecek.

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