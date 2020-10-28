En İyi Vin Diesel Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vin Diesel Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Riddick Kendi halkına ihanet eden Riddick, kendisini cansız ve güneş tarafından kavrulmuş yalnız bir gezegende buldu. Çok geçmeden bu gezegenin sandığı kadar ıssız olmadığını anladı. Uzaylı türler için ilginç bir yaşam alanı olan yeryüzündeki garip bir yaratık tarafından saldırıya uğradı. Düşman ise direnmek için oldukça güçlüdür.