En İyi Vin Diesel Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vin Diesel Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Vin diesel sevilen aksiyon aktörlerinden biridir. Eğer aksiyon filmleri izlemeyi seviyorsanız Vin Diesel'i de mutlaka tanıyorsunuzdur. Yazımızda bu aktörün en iyi filmleri hangileri sizler için derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Diesel, 17 yaşında bir gece kulübünde koruma olarak çalışmaya başladı ve ardından oyunculuğa başladı ve hatta deneyimini anlatmak için bir kısa film Multi-Facial yazdı. Daha sonra kariyeri hızla gelişti. "Hızlı ve Öfkeli" filmi büyük bir atılım yaptı ve elbette bu başarı hala devem etmektedir. En iyi Vin Diesel filmlerini içeriğimizde bulabilirsiniz.
2
Abone Ol
Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü
Bu gişe rekorları kıran film, casus gerilim filmlerinin türünü yeniden tanımlıyor. Ekstrem sporlar ile uğraşan, ulusal ajan Xander Cage'in (Vin Diesel) sürgünden dönüyor ve ölümcül Alpha dövüşçüsü Xiang ve ekibi ile birlikte bir maceraya yol alıyor. Görevde Pandora'nın Kutusu isimli bir silahı ele geçirmeye çalışıyorlar.
3
Abone Ol
Hızlı ve Öfkeli
"Hızlı ve Öfkeli" filminde Domenic Toretto pahalı otomobil parçalarını çalan bir çetenin ana üyesidir. Değerli elektronik teçhizatın çalınmasının ardından asıl şüpheli de o oldu. Sivil kıyafetli polis, Domenic Toretto'nun kız kardeşine aşık oluyor ve aynı zamanda suçu araştırmak için çeteyle yakın temas kuruyor. Gerçekten çözülmesi gereken birden çok sorun var.
4
Abone Ol
Billy Lynn's Long Halftime Walk
ABD'nin Irak'ı işgali sırasında çekilen bir savaş filmi, Ben Fountain'ın romanından sinemaya uyarlandı. Bravo isimli askeri ekibinin sekiz üyesi, Al-Ansakar'daki savaştan burnu bile kanamadan sağ çıkmıştır. Çatışmayı kaydeden bir muhabir ise videoyu kanalına gönderdi; Fox bunu haber olarak yayınladı. Daha sonra grup, hayatlarını değiştirecek bir şekilde kahraman ilan edildiler.
5
Abone Ol
Son Cadı Avcısı
Cesur cadı avcısı Calder, cadı kraliçe ve müritlerini öldürmeyi başarmıştır. Ancak Kraliçe'nin ölümünden önce Kraliçe, Calder'i ölümsüzlük ile lanetledi ve karısını ve çocuklarını ondan sonsuza kadar ayırdı. Hayatta kalan tek kişi olan Kaulder, yüzyıllar boyunca cadıları avlamaya devam etmiştir. Her şey yolunda giderken Kaulder'ı lanetleyen cadı beklenmedik bir şekilde canlanıp onun peşine düşmüştür.
6
Abone Ol
Riddick
Kendi halkına ihanet eden Riddick, kendisini cansız ve güneş tarafından kavrulmuş yalnız bir gezegende buldu. Çok geçmeden bu gezegenin sandığı kadar ıssız olmadığını anladı. Uzaylı türler için ilginç bir yaşam alanı olan yeryüzündeki garip bir yaratık tarafından saldırıya uğradı. Düşman ise direnmek için oldukça güçlüdür.
7
Abone Ol
Babil M.S.
Filmde Gorsky, misyoner Toorop'u Aurora adlı Rus manastırından Çin'e bir kadın getirmesi için görevlendirmektedir. Bu yolculuktan dönerken iyi bir para ile bir pasaport elde eder. Toorop, Aurora'nın birlikte seyahat ederken özel yeteneklere sahip olduğunu fark eder.
8
Abone Ol
Komando Dadı
Filmin konusu, komando ajanının ünlü bir hükümet bilim adamını korumayı başaramaması ve ailesinin tehlikede olduğunu keşfetmesiyle başlar. Önceki başarısızlığı telafi etmek için, adamın çocuklarının sorumluluğunu üstlendi. Ancak kısa sürede çocuklara bakmanın ve bu konuda sorumlu olmanın yapabileceği en zor şeylerden biri olduğunu anladı.
9
Abone Ol
İntikam Ateşi
Sean Vatter, topluluğundaki birkaç FBI ajanından biridir. Nihai hedefi, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasındaki sürekli uyuşturucu akışını durdurmaktır. Bir gün meslektaşı Demetrius ile bir plan yaptılar ve uyuşturucu ticaretinin en önemli beyinlerinden biri olan Memo'yu yakaladılar ve hapse gönderdiler.
10
Abone Ol
Yeni Nesil Ajan
Xander Cage (takma adı XXX) doğa sporları alanında eşsiz bir uzmandır. Ulusal Güvenlik Ajansı ajanı Gibbons'ın tavsiyesi üzerine, devlet gizli misyonu olarak atandı. Devlet, Xander'ın ekstrem spor becerilerini Rus mafyasını keşfetmek için kullanmayı umuyor.
11
Abone Ol
Sıkı Dostlar
Ünlü Brooklyn mafyasının oğulları olan dört genç adam, parayla dolu çantalar alarak Montana'daki küçük bir kasabaya umutsuzca geldi. Dört adam da kasabanın yozlaşmış şerifine karşı savaşarak ve para toplamak için güçlerini birleştirmelerine rağmen, genlerinde ihanet ve kan dökülmesinin olduğunu fark ettiler.