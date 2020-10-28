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GeriKültür Sanat En İyi Vin Diesel Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vin Diesel Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Vin Diesel Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vin Diesel Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraf: AA

En İyi Vin Diesel Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vin Diesel Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Vin diesel sevilen aksiyon aktörlerinden biridir. Eğer aksiyon filmleri izlemeyi seviyorsanız Vin Diesel'i de mutlaka tanıyorsunuzdur. Yazımızda bu aktörün en iyi filmleri hangileri sizler için derledik.

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1
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Diesel, 17 yaşında bir gece kulübünde koruma olarak çalışmaya başladı ve ardından oyunculuğa başladı ve hatta deneyimini anlatmak için bir kısa film Multi-Facial yazdı. Daha sonra kariyeri hızla gelişti. "Hızlı ve Öfkeli" filmi büyük bir atılım yaptı ve elbette bu başarı hala devem etmektedir. En iyi Vin Diesel filmlerini içeriğimizde bulabilirsiniz.

2Yeni Nesil Ajan: Xander Cagein Dönüşü
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Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü

Bu gişe rekorları kıran film, casus gerilim filmlerinin türünü yeniden tanımlıyor. Ekstrem sporlar ile uğraşan, ulusal ajan Xander Cage'in (Vin Diesel) sürgünden dönüyor ve ölümcül Alpha dövüşçüsü Xiang ve ekibi ile birlikte bir maceraya yol alıyor. Görevde Pandora'nın Kutusu isimli bir silahı ele geçirmeye çalışıyorlar.

3Hızlı ve Öfkeli
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Hızlı ve Öfkeli

"Hızlı ve Öfkeli" filminde Domenic Toretto pahalı otomobil parçalarını çalan bir çetenin ana üyesidir. Değerli elektronik teçhizatın çalınmasının ardından asıl şüpheli de o oldu. Sivil kıyafetli polis, Domenic Toretto'nun kız kardeşine aşık oluyor ve aynı zamanda suçu araştırmak için çeteyle yakın temas kuruyor. Gerçekten çözülmesi gereken birden çok sorun var.

4Billy Lynns Long Halftime Walk
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Billy Lynn's Long Halftime Walk

ABD'nin Irak'ı işgali sırasında çekilen bir savaş filmi, Ben Fountain'ın romanından sinemaya uyarlandı. Bravo isimli askeri ekibinin sekiz üyesi, Al-Ansakar'daki savaştan burnu bile kanamadan sağ çıkmıştır. Çatışmayı kaydeden bir muhabir ise videoyu kanalına gönderdi; Fox bunu haber olarak yayınladı. Daha sonra grup, hayatlarını değiştirecek bir şekilde kahraman ilan edildiler.

5Son Cadı Avcısı
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Son Cadı Avcısı

Cesur cadı avcısı Calder, cadı kraliçe ve müritlerini öldürmeyi başarmıştır. Ancak Kraliçe'nin ölümünden önce Kraliçe, Calder'i ölümsüzlük ile lanetledi ve karısını ve çocuklarını ondan sonsuza kadar ayırdı. Hayatta kalan tek kişi olan Kaulder, yüzyıllar boyunca cadıları avlamaya devam etmiştir. Her şey yolunda giderken Kaulder'ı lanetleyen cadı beklenmedik bir şekilde canlanıp onun peşine düşmüştür.

6Riddick
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Riddick

Kendi halkına ihanet eden Riddick, kendisini cansız ve güneş tarafından kavrulmuş yalnız bir gezegende buldu. Çok geçmeden bu gezegenin sandığı kadar ıssız olmadığını anladı. Uzaylı türler için ilginç bir yaşam alanı olan yeryüzündeki garip bir yaratık tarafından saldırıya uğradı. Düşman ise direnmek için oldukça güçlüdür.

7Babil M.S.
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Babil M.S.

Filmde Gorsky, misyoner Toorop'u Aurora adlı Rus manastırından Çin'e bir kadın getirmesi için görevlendirmektedir. Bu yolculuktan dönerken iyi bir para ile bir pasaport elde eder. Toorop, Aurora'nın birlikte seyahat ederken özel yeteneklere sahip olduğunu fark eder.

8Komando Dadı
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Komando Dadı

Filmin konusu, komando ajanının ünlü bir hükümet bilim adamını korumayı başaramaması ve ailesinin tehlikede olduğunu keşfetmesiyle başlar. Önceki başarısızlığı telafi etmek için, adamın çocuklarının sorumluluğunu üstlendi. Ancak kısa sürede çocuklara bakmanın ve bu konuda sorumlu olmanın yapabileceği en zor şeylerden biri olduğunu anladı.

9İntikam Ateşi
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İntikam Ateşi

Sean Vatter, topluluğundaki birkaç FBI ajanından biridir. Nihai hedefi, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasındaki sürekli uyuşturucu akışını durdurmaktır. Bir gün meslektaşı Demetrius ile bir plan yaptılar ve uyuşturucu ticaretinin en önemli beyinlerinden biri olan Memo'yu yakaladılar ve hapse gönderdiler.

10Yeni Nesil Ajan
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Yeni Nesil Ajan

Xander Cage (takma adı XXX) doğa sporları alanında eşsiz bir uzmandır. Ulusal Güvenlik Ajansı ajanı Gibbons'ın tavsiyesi üzerine, devlet gizli misyonu olarak atandı. Devlet, Xander'ın ekstrem spor becerilerini Rus mafyasını keşfetmek için kullanmayı umuyor.

11Sıkı Dostlar
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Sıkı Dostlar

Ünlü Brooklyn mafyasının oğulları olan dört genç adam, parayla dolu çantalar alarak Montana'daki küçük bir kasabaya umutsuzca geldi. Dört adam da kasabanın yozlaşmış şerifine karşı savaşarak ve para toplamak için güçlerini birleştirmelerine rağmen, genlerinde ihanet ve kan dökülmesinin olduğunu fark ettiler.

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