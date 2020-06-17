Haberler > Mahmure > Eğlence > Kültür Sanat > En İyi Türk Komedi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Türk Komedi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

En İyi Türk Komedi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Türk Komedi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ülkemizde başyapıt olarak çekilmiş olan komedi filmleri yer almaktadır. Türk sinemaseverler ise en çok komedi filmlerini izlemeyi tercih etmektedirler. Türk sinema tarihinde en fazla gişeye sahip olmuş filmlere baktığımızda ise en üst tarafında komedi filmleri yer almaktadır. Gerek Yeşilçam komedi filmleri gerekse de günümüzdeki çekilmiş komedi filmleri çok beğenilmiştir. Yerli komedi filmlerini sevenler ise en iyi yerli komedi filmleri nedir? Şeklinde araştırma yapmaktadırlar. İşte en iyi Türk komedi filmlerini sizler için derledik.