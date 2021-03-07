En İyi Türk Komedi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Türk Komedi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2021)
Ülkemizde başyapıt olarak çekilmiş olan komedi filmleri yer almaktadır. Türk sinemaseverler ise en çok komedi filmlerini izlemeyi tercih etmektedirler. Türk sinema tarihinde en fazla gişeye sahip olmuş filmlere baktığımızda ise en üst tarafında komedi filmleri yer almaktadır. Gerek Yeşilçam komedi filmleri gerekse de günümüzdeki çekilmiş komedi filmleri çok beğenilmiştir. Yerli komedi filmlerini sevenler ise en iyi yerli komedi filmleri nedir? Şeklinde araştırma yapmaktadırlar. İşte 2021 için en iyi Türk komedi filmleri listesini sizler için derledik.
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1
Türk sinemasında komedi filmleri her zaman çokça izlenmiştir. Özellikle hafızalarda hala bu filmlerin repliklerini aklımızda tutuyoruz. Türk komedi filmlerinin IMDb puanları da orta veya yüksektir. Türk komedi filmleri Yeşilçam döneminde başlayıp özellikle Kemal Sunal'dan başlayarak pek çok başyapıt çekilmiştir.
2
Günümüzde de çekilmiş olan komedi filmleri Türk sinema tarihinde rekor girmiş ve yüksek hasılat etmiş olan filmlerdir. Hazırlamış olduğumuz Türk komedi filmleri arasında mutlaka izlemedikleriniz olacaktır. Eğer komedi kategorisinde çekilmiş olan filmleri seviyorsanız bu listeyi dikkatlice incelemenizi öneriyoruz. Türk komedi filmleri her zaman yüksek hasılat elde etmekte ve düşük bütçe ile bunları başarmaktadırlar.
3
Aile Arasında
Aile arasında en sevilen Türk komedi filmleri arasında yer almaktadır. Demet Evgar, Engin Günaydın gibi usta oyuncuların yer aldığı bu film komik bir tesadüfü anlatan bir filmdir. Aile arasında 2017 yılında çekilmiş olan bir filmdir.
4
Pardon
2005 yapımlı olan bu Türk komedi filmi IMDb puanı 8.2 olan en komik yerli filmlerden biridir. Ferhan Şensoy'un muhteşem komedi filmlerinden biri olan Pardon unutulmaz Türk komedi filmleri arasında yerini almaktadır.
5
Vizontele
2001 yapımlı olan bu film Türk komedi filmleri çıtasını arttırmış bir filmdir. Yılmaz Erdoğan'ın başrolde olduğu bu film defalarca izlendiği halde tekrar tekrar izlenmesini sağlayacak bir filmdir. Filmin yönetmeni aynı zamanda başrol oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan'dır.
6
G.O.R.A
Cem Yılmaz'ın en iyi eserlerinden biri olan G.O.R.A aynı zamanda seri haline gelmiş bir Cem Yılmaz komedi filmidir. Uzay temalı olan bu film en beğenilenler arasındadır.
7
Limonata
2015 senesinde çekilmiş olan Limonata son yıllarından en kaliteli yerli komedilerinden biridir. Serkan Keskin ve Ertan Saban'ın başrolünde olduğu bu film iki kardeşin çekilmesini ve farklılıklarını anlatmaktadır.
8
Bana Masal Anlatma
Bana masal anlatma 7.7 IMDb puanına sahip bir filmdir. Unutulmaz komedi filmlerinden biri olan Leyla ile Mecnun'un oyuncularının çekmiş olduğu bu yerli komedi filmi beyaz perdede en sevilenler arasına girmeyi başarmıştır. Küfürsüz bir yerli komedi filmi olan bana masal anlatmayı mutlaka izlemelisiniz.
9
Hokkabaz
2006 yapımlı olan Hokkabaz filmi bir komedi Cem Yılmaz filmlerinden biridir. Filmin konusunda ve ana karakterinde İskender Hokkabaz yer almaktadır. Film aynı zamanda 7.5 IMDb puanına sahiptir.
10
Hükümet Kadın
Hükümet Kadın köy hayatını anlatan başrolünde Demet Akbağ'ın olduğu müthiş bir komedi filmidir. Film aynı zamanda seri haline de getirilmiştir ve çok beğenilmiştir.
11
Recep İvedik 4
Recep İvedik 4 rekor kırmış bir Türk sinema filmidir. Yerli komedi filmleri arasında en iyi filmlerden biri olan Recep İvedik 4 bir ada hayatını anlatan filmdir. Ada hayatında zorlu koşullarla karşılaşan Recep İvedik'in başından geçen komik maceraları anlatmaktadır.
12
Recep İvedik 5
Recep İvedik serisinin bir diğeri olan Recep İvedik 5'de aynı şekilde rekor kırmış ve yüksek hasılat elde etmiş bir yerli komedi filmidir. Recep karakterinin en komik anlarını anlatan bu film izleyici tarafından çok beğenilmiştir.