En İyi Türk Komedi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Türk Komedi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2021)

Bana Masal Anlatma Bana masal anlatma 7.7 IMDb puanına sahip bir filmdir. Unutulmaz komedi filmlerinden biri olan Leyla ile Mecnun'un oyuncularının çekmiş olduğu bu yerli komedi filmi beyaz perdede en sevilenler arasına girmeyi başarmıştır. Küfürsüz bir yerli komedi filmi olan bana masal anlatmayı mutlaka izlemelisiniz.