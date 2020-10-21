En İyi Timuçin Esen Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Timuçin Esen Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bodrum Masalı Bodrum Masalı, sürükleyici konusu ve genç ve usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile 2016'da yayıma girer girmez en çok izlenen diziler arasına girmeyi başaran bir yapım. Dizinin yapımcısı Timur Avcı, yönetmeni ise Mehmet Ada Öztekin. Ergüven ailesinin babaları Evren Ergüven'in iflası ile zengin yaşamlarından koparak anneleri Yıldız'ın babasından kalan Bodrum'daki eve taşınmaları ile alt üst olan yaşamları ve bu yaşamın beraberinde getirdiği yenilikler ve aşk anlatılıyor. Timuçin Esen, dizide Yıldız'ın eski gençlik aşkı Faryalı karakterini canlandırıyor.