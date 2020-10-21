En İyi Timuçin Esen Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Timuçin Esen Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ülkemizde televizyonda en fazla izlenen yapımlar arasında diziler ön plana çıkıyor. Aşktan drama, korkudan maceraya kadar pek çok dizi türünde oyunculuk performansları ile takdir kazanan sanatçılardan biri Timuçin Esen. En iyi Timuçin Esen dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen Timuçin Esen dizileri listesi ve önerisini (2020) sizler için derledik.
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1
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Timuçin Esen, oyunculuk kariyeri boyunca pek çok başarılı dizi ve film projesinde yer almıştır. Çalışmalarına da hız kesmeden yeni projelerle devam etmektedir. Gurbet Kadını dizisinde oynadığı "Hakkı Ağa" rolü ile ün kazanan oyuncu, Meltem Cumbul ile Şener Şen'le beraber Gönül Yarası adlı sinema filmindeki etkileyici performansı ile 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.
2
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Bodrum Masalı
Bodrum Masalı, sürükleyici konusu ve genç ve usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile 2016'da yayıma girer girmez en çok izlenen diziler arasına girmeyi başaran bir yapım. Dizinin yapımcısı Timur Avcı, yönetmeni ise Mehmet Ada Öztekin. Ergüven ailesinin babaları Evren Ergüven'in iflası ile zengin yaşamlarından koparak anneleri Yıldız'ın babasından kalan Bodrum'daki eve taşınmaları ile alt üst olan yaşamları ve bu yaşamın beraberinde getirdiği yenilikler ve aşk anlatılıyor. Timuçin Esen, dizide Yıldız'ın eski gençlik aşkı Faryalı karakterini canlandırıyor.
3
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Deliyle Geçen Gece
Deliyle Geçen Gece, TRT tarafından yapımı üstlenilen 2003 tarihli yapımlar arasında dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Fide Motan yer alırken, dizinin yapımcıları ise Sinan Yaka ile Mustafa Şen. Dizinin oyuncu kadrosunda göz dolduranlardan biri de Timuçin Esen.
4
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Göl
2008 yapım tarihli dizinin yönetmeni Enver Özüstün. İznik Gölü kıyılarında çekilen dizinin seti ünlü yabancı aksiyon dizisi Lost'a benzetilmiştir. Göl dizisinin konusu ise bu yabancı diziden oldukça farklıdır. Dizide İznik Gölü'nün altında olduğuna inanılan sualtı kentinin içinde bulunan herkesin ulaşmaya çalıştığı İznik'in simgesi olan çinilerden birinde rastlanan ölümsüzlük madeni ile bu maden sebebiyle olan gizemli olaylar konu ediliyor.
5
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Gönül İşleri
2014 yılında ekranlara gelen dizi, değerli oyuncu kadrosu ile büyük bir beğeni kazandı. TMC Film şirketinin yapımını üstlendiği dizinin yönetmeni ise başarılı yönetmen Türkan Derya. Yayımından itibaren geniş bir hayran kitlesi kazanan dizide Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Sinem Kobal ve Timuçin Esen başrolleri paylaşıyor. Dizide annelerinin aniden gidişi neticesinde babaları ile birlikte bir başlarına kalan üç kız kardeşin; Servet, Saadet ve Sevda'nın yaşam mücadeleleri ve aşkla olan sınavları ekranlara geliyor.
6
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Gurbet Kadını
Yönetmenliğini Şahin Gök ile Melih Gülgen'in üstlendiği dizinin yapımcısı ise tecrübeli yapımcı Türker İnanoğlu. Gurbet Kadını, Timuçin Esen'in oyuncu kadrosunda bulunduğu beğenilen dizi yapımları arasında gösteriliyor. Dizide İstanbul'un bir mahallesinde iki çocuğu ile yaşam mücadelesi veren dul bir kadın olan Elif'in Güneydoğu Anadolu'ya doğru yolculuğu ile birlikte değişen yaşamı anlatılıyor.
7
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Gülperi
Gülperi, Timuçin Esen'in başrollerini Nurgül Yeşilçay ile birlikte oynadığı beğenilen bir drama dizisi. Timuçin Esen, başarılı bir avukatı oynarken, Gülperi onun unutmadığı ilk aşkıdır. Gülperi, hapisten yeni çıkmış ve kayınpederinin evinde bıraktığı çocuklarını tekrar kazanmak için yoğun bir mücadele vermektedir. Kadir ile Gülperi'nin yollarının kesişmesi ile Kadir, zor durumdaki Gülperi'ye yardımcı olmaya başlar ve aralarındaki eski aşk tüm zorluklara rağmen tekrar canlanmaya başlar.
8
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Hekimoğlu
Timuçin Esen'in 2020 yılında yayıma giren ve büyük ses getiren, kısa zamanda medikal drama alanında öne çıkan dizisi. Ünlü ve başarılı oyuncu dizide Ateş Hekimoğlu karakterini canlandırıyor. Ateş Hekimoğlu, huysuz ama çok başarılı ve yetenekli bir doktordur. Yalnızca özel vakalarla ilgilenmek isterken hastanedeki her hastaya bakmak zorunda kalır. Hekimoğlu dizisi, dünya çapında ünlü medikal drama dizisi House M.D'nin uyarlaması olarak ekranlarda büyük bir beğeni ile izleniyor. Bunda her bölümde ilgi çekici olayların, başarılı oyunculuk performansları ile ekrana gelmesi etkili.
9
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Hırsız Polis
Hırsız Polis, Mavi ile Çınar'ın hayatlarının kesişmelerini ve başlayan aşk hikayelerini sürükleyici bir şekilde ekranlara taşıyor. 2005 yapımı dizide Timuçin Esen, gözü pek polis Çınar karakterine hayat veriyor. Mavi ise hırsızlık yapmaktadır. Dizide ilgi çeken bir diğer karakter ise bir hırsızlık çetesinin lideri olan Aksaktır. Aksak rolünde ise usta oyuncu Uğur Yücel yer alıyor.
10
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Vicdan
Keriman, yıllar sonra mahalleye geri dönmeye karar verir. Keriman'ın bu geri dönüşü ailesinin ve geçmişte kalan aşkı Yunus'un yaşamını oldukça etkiler. Vicdan dizisi işte bu hikaye etrafında gelişen olaylar örgüsünü konu alıyor. Dizide Yunus rolünü deneyimli ve başarılı oyunculuk performansı ile sevilen sanatçı Timuçin Esen oynuyor. Keriman rolünde ise güzel ve yetenekli oyuncu Ahu Türkpençe yer alıyor.