En İyi Steven Seagal Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Steven Seagal Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kurşun Orin Boyd, dürüst ve işinde başarılı bir polis memurudur. Çalıştığı ekibin içinde görevini kötüye kullanan bir ekibi ifşa eder. Fakat bu ekibin arkası sağlamdır. Boyd’un hem hayatta kalabilmesi hem de bu ekibi çökertmesi çok zordur. Ona yardım edecek kimse yoktur. Ancak sokaklardan gelme bir adam (DMX) ona yardım eder.