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GeriKültür Sanat En İyi Steven Seagal Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Steven Seagal Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Steven Seagal Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Steven Seagal Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Steven Seagal Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Steven Seagal Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Steven Seagal, Amerika’nın önde gelen ünlü dövüş sanatları aktörüdür. Farklı dövüş teknikleri kullanmasıyla hafızalara kazınmıştır. Seagal’in filmlerini izledikten sonra birçok kişi aikido dersi almaya başlamışlardır. Steven Seagal’in en iyi filmlerini sizler için derledik.

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1
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Steven Frederic Seagal, 1952 Lansing/Michigan doğumludur. Bir restaurantta bulaşıkçı olarak hayata atılmıştır. Restauranttaki bir Japon’un karate öğretmesiyle hayatı değişti. Aikidoda 7. dereceye kadar ulaşarak bu tekniği filmlerinde en güzel şekilde kullanıyor. Seagal’in oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı, yazar, yapımcı ve yönetmen özellikleri de bulunuyor.

2Above The Law
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Above The Law

Aksiyon, dram, gerilim, polisiye türündedir. Niko Toscani eski bir CIA ajanıdır. Vietnam savaşından döndükten sonra sakin bir hayat sürmek ister. Eşi ve küçük oğluyla mutlu bir hayat sürmektedir. Chicago Polis Teşkilatında çalışan Nico, bir gün yüklü bir uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı haberini alır.

3Absolution
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Absolution

John Alexander (Steven Seagal) kiralık bir katildir. Bir kızı bulması için mafya lideri (Vinnie Jones) tarafından görevlendirilir. John kızı bulur ama kızdan etkilenir. Kızı mafyadan korumak ile aldığı görevi yerine getirmek arasında kalır. İnsani duyguları ağır basan John, kızı koruma kararı alarak, mafyayla mücadeleye girişir.

4Fire Down
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Fire Down

Kentucky bölgesinde toksin dolu variller, terk edilmiş madenlere atılıyor. Variller de doğa tahribatına neden oluyorlar. Yerel halkın bu konuda elinden bir şey gelmiyor. İsimsiz bir ihbar alan EPA CID ajanı Jack Taggert, bölgeye gizlice gelerek, araştırmalarda bulunur.

5Hard to Kill
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Hard to Kill

Mason Storm işinde başarılı bir polistir. Bir olayı araştırırken, olayın arkasındakiler tarafından evinde saldırıya uğrar. Kendisi ağır yaralı kurtulur ama karısını kaybeder. Mason, gizlice bir hastanede tedavi altına alınır. Yıllar sonra uyandığında ilk yapacağı sorumluları bulup, cezalandırmaktır.

6Kurşun
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Kurşun

Orin Boyd, dürüst ve işinde başarılı bir polis memurudur. Çalıştığı ekibin içinde görevini kötüye kullanan bir ekibi ifşa eder. Fakat bu ekibin arkası sağlamdır. Boyd’un hem hayatta kalabilmesi hem de bu ekibi çökertmesi çok zordur. Ona yardım edecek kimse yoktur. Ancak sokaklardan gelme bir adam (DMX) ona yardım eder.

7Kuşatma Altında
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Kuşatma Altında

Baş Astsubay Casey Ryback, Amerikan zırhlı gemisine aşçı olarak atanır. İlk görevinde gemi subayıyla tartışır ve dondurucuya kapanır. Bu arada gemi silahlı bir örgüt tarafından baskına uğrar. Bir şekilde dondurucudan çıkan Casey, hem gemiyi hem de mürettabatı kurtarma mücadelesine girişir.

8Maksimum Tehlike
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Maksimum Tehlike

Manning (Austin) ve Cross (Seagal) zor bir görev alırlar. Eski bir hapishaneyi gözetleyecekler ve buraya nakledilecek iki gizemli bayan suçluyu tespit edeceklerdir. Fakat işleri istedikleri gibi gitmez. Silahlı bir grup da bu kadınların peşindedirler.

9Marked For Death
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Marked For Death

Film aksiyon, drama, suç türündedir. John Hatcher, yeni emekli bir polis memurudur. Eski şehri olan Chicago’ya geri döner. Fakat şehir bir çetenin eline geçmiştir. Sokaklarda uyuşturucu ve zehir kol gezmektedir. Şehrini bu çeteden temizlemeye karar verir.

10Out For Justice
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Out For Justice

Gino Felino (Steven Seagal), Brooklyn’de doğup,büyümüş olan bir polis memurudur. Doğup büyüdüğü yerin gün geçtikçe kötüye gitmesine dayanamamaktır. Özellikle birlikte büyüdükleri mahallenin kötü çocuğunun (William Forsythe) ortalığı savaş alanına çevirmesine fazla dayanamaz.

11The Asian Connection
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The Asian Connection

Jack ve Sam iki banka soyguncusudur. Son işlerinde bilmeden bir uyuşturucu çetesinin parasını da çalmışlardır. Çete bunların peşine düşer. Çıkan çatışmada Sam öldürülür. Jack da kaçarak eski sevgilisi Pam’in yanına sığınır. Jack, Sam’in intikamını almak için Pam’la birlikte çeteye savaş açar.

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