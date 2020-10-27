En İyi Örümcek Adam Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Spiderman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Fantastik kahramanlar arasında Örümcek Adam’ın yeri çok başkadır. En sevilen süper kahramanlardan biri olmasını yanında farklı yıllarda, farklı versiyonlarla en çok yeniden filmi çekilen kahramanda olmuştur. Çünkü örümcek adam her jenerasyonun küçüklüğünde en kıymetli olan karakterdir. Peki, En iyi Örümcek Adam filmleri nelerdir? Yeni ve Eski en çok izlenen Spiderman filmleri listesinde hangi filmler vardır? İşte detaylar.
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1
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Mahalle dostu kahramanımız çocuksu tavırları ve ahlaki değerleri ile çok seviliyor. Bu seri sinema tarihinin en kült yapımlarından olmakta ve her dönem yenilenen hikâyesi ilgi ile takip edilmektedir. Süper kahraman filmleri kategorisinde yer alan seri, en son Marvel imzası ile hayranları ile buluştu. Süper kahraman filmlerinde fantastik öğeler, özel güçler ve macera, aksiyon dolu hikâyeler izleyiciye seyir keyfi sunuyor. Tekrar tekrar, bıkmadan izlenen Spiderman serisi içerisinde genel olarak çok beğenilen filmler olduğu gibi eleştirilere rağmen seyircisinden tam not alanlarda bulunur. Yeni ve Eski en çok izlenen Siperderman Filmleri listesinde tüm seriye bir göz atalım.
2
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Örümcek Adam: Örümcek Adam Evreninde
Film 2008 yılında vizyona girmiş ve serideki en unutulmaz yapımlardan biri olmuştur. Alışılagelmiş süper kahraman mekaniğinin dışına çıkılmış ve serinin tek animasyon filmi olarak ta tek olma özelliğine sahiptir. Filmin konusunda ise farklı evrenlerdeki Miles Morales’ler Kingpin’e karşı birleşerek mücadele veriyor.
3
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Örümcek Adam: Eve Dönüş (2017)
Spiderman’ın Marvel sinematik evreninde çekilen ilk filmi olan bu yapımda Peter Parker rolü Tom Holland’ın olmaktadır. Yıllardır beyaz perde de yer alan örümcek adamın en yeni hali olmakta ve çağı yakalama konusunda oldukça başarılıdır. Filmde Tony Stark’ın keşfettiği örümcek adam, onun hediye ettiği kıyafeti ile kendini kanıtlama çabasındadır. Bu filmdeki karakter çizgi romanlardaki karaktere en çok benzeyen örümcek adam olmaktadır.
4
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Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)
En yeni örümcek adam filmi olan bu yapım Avengers End Game ardından beyaz perdede yer almıştır. Iron Man’in artık hayatta olmaması Peter için çok zorlu bir süreçtir. Çünkü İron Man’in mirasını devralmıştır. Ortaya çıkan rakip ile tek başına mücadele etmesi gerekir. Film görsel efekt olarak izleyicisinden tam not almıştır.
5
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İnanılmaz Örümcek Adam (2012)
Bu filmde örümcek adam karakterinde Andrew Garfield yer alıyor. Serinin ilk filmlerine göre samimi atmosferin bu yapımda devam etmediği eleştirilerini alsa da bu film serinin sevilen yapımlarından biri olmuştur. Filmde Peter Dr. Connors ile mücadele ediyor. Aynı adı taşıyan çizgi roman serisinden uyarlanmıştır.
6
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İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014)
Serinin ikinci filmi olan bu yapımda Peter Parker güçlerine iyice alışmaktadır. Dost canlısı örümcek adamımız azılı suçluları yakalar. Filmde zaman zaman düşen tempoya karşılık içerisindeki kötü karakterler ile farklı bir hikaye sunuyor.
7
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Örümcek Adam (2002)
Beyaz perdenin ilk örümcek adamı olan Tobey Maquire, efsane karakteri sevdiren isimdir. Fim Sony Pictures tarafından çekilmiş ve radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılan kahramanımız, iki farklı kimliği dengede tutmak zorunda kalır. Oyunculukları, hikayesi ve ilk olma özelliği ile bu seride yapımın yeri çok farklıdır.
8
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Örümcek Adam 2 ( 2004 )
Serinin ikinci filmi olan bu yapımdaki treni durdurma sahnesi her örümcek adam hayranının hafızalarına kazınan bir sahnedir. Bu film ile uzun yıllar konuşulan başarılar elde edilmiş ve Peter Parker’a daha yakından tanıma imkanı sunulmuştur. Filmde kimliğini korumaya çalışan örümcek adam Dr Octavius ve Harry Osborn ile mücadele ediyor.
9
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Örümcek Adam 3 (2007)
Bu filmde örümcek adam Mary Jane’e duyduğu tutku ile süper kahramanlık görevleri arasında bir denge kurması gereklidir. Kostümü birden siyaha dönüşen kahramanımızın karakteri de değişiyor. Venom ile mücadeleleri efsane yapım ortaya çıkarıyor.