En İyi Michael Haneke Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Michael Haneke Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Amour 2012 yılında gösterime giren Amour, yönetmenin en çok izlenen ve hasılat yapan filmidir. Filmin uluslararası festivallerde kazandığı ödüllerden bazıları şunlardır: Altın Palmiye, En İyi Dalında Avrupa Film Ödülü, Cesar En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo Ödülü ve Yabancı Dilde En İyi Film Oskar'ı...