En İyi Michael Haneke Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Michael Haneke Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Avusturya asıllı yönetmen 23 Mart 1942 tarihinde Münich'te doğdu. Viyana'da önce felsefe sonra psikoloji eğitimi alan Michael Haneke ilk kısa filmlerini de üniversite yıllarında çekti. Kariyeri boyunca hiç bir dizi projesinde yer almayan yönetmen toplam 16 sinema filmi yönetti. Sizin için dünya genelinde en çok izlenen Michael Haneke filmlerini listeledik.
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1
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Ünlü yönetmen 45 yıllık sinema kariyerinde birçok ödül kazandı. Bu ödüllerin başında Altın Palmiye ve Cesar En İyi Yönetmen Ödülü geliyor. Oskar, Bağımsız Ruh ve Goya ödüllerinin de sahibi olan Michael Haneke, genç sinemacıların örnek aldığı isimlerin başında geliyor. Başarılı isim, filmlerinde Avrupa kültürünü, burjuvayı, aile ve evlilik kurumunu eleştirmektedir. Filmlerinin birçoğunu Fransa'da çeken Michael Haneke'nin son filmi Mutlu Son, 2017 yılında gösterime girdi.
2
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Amour
2012 yılında gösterime giren Amour, yönetmenin en çok izlenen ve hasılat yapan filmidir. Filmin uluslararası festivallerde kazandığı ödüllerden bazıları şunlardır: Altın Palmiye, En İyi Dalında Avrupa Film Ödülü, Cesar En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo Ödülü ve Yabancı Dilde En İyi Film Oskar'ı...
3
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Benny's Video
Ölümcül Oyunlar filminde de oynayan Amo Frisch'in baş rolde olduğu film, 1992 yılında gösterime girdi. Benny adındaki 14 yaşındaki bir çocuğun yaşadıklarını anlatan Benny's Video'nun Imdb puanı 7.2
4
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Beyaz Bant
1900'lü yılların başında geçen film, Avusturyalı yönetmenin çektiği ilk dönem filmi. Tamamı siyah beyaz çekilmiş olan Beyaz Bant, birçok sinema eleştirmenine göre Michael Haneke'nin en ürpertici filmlerin biri. 2 dalda Oskar'a aday olan yapımın Imdb puanı 7.8
5
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Cache
Başrolünü Juliette Binoche ve Daniel Auteuil'in paylaştığı film, Georges adındaki bir televizyon programcısının gerilim dolu öyküsünü anlatıyor. Katıldığı festivallerden 25 ödül kazanan Saklı, 2005 yılında gösterime girdi.
6
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Funny Games
Komşuları tarafından saldırıya uğrayan bir ailenin yaşadıklarını konu edinen Funny Games, Chicago Film Festivali En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü. Filmin 2007 yılında Hollywood versiyonu çekildi.
7
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La Temps Du Loup
Kurdun Günü, Michael Haneke'nin ''Post Apokaliptik'' türünde çektiği ilk ve tek filmdir. Küresel bir afet her yerde kaos ve paniğe neden olur. İnsanlar bulundukları yerden kaçmaya çalışırken hayatta kalmak her geçen gün biraz daha zorlaşır.
8
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Mutlu Son
Fransa, Almanya, Avusturya ortak yapımı olan film 2017 yılında gösterime girdi. Bir ailenin yaşadığı sorunları mercek altına alan yapım, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Haneke'nin son filmi Mutlu Son'un oyuncu kadrosunda Isabelle Hupert, Jean Louis Trintignant, Frank Rogowski, Fantine Harduin ve Matthieu Kassovitz yer alıyor.
9
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Şato
Michael Haneke'nin Çek yazar Franz Kafka'nın aynı adlı romanından uyarladığı film 1997 yılında vizyona girdi. Bay K'nın ülkenin uzak ucundaki bir köye tayini çıkar. Köyün sakinleri, burada çalışabilmesi için Şato'dan izin alması gerektiğini söylerler. Bay K. Şato'ya ulaşmaya çalışsa da önüne hep bir engeller çıkar.
10
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Piyanist
Avusturyalı oyun yazarı Elfriede Jienek'in kitabından uyarlanan Piyanist filmi Viyana'da çekildi. Filmin baş rolündeki Isabelle Hupert, Cannes ve Cesar Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne layık görüldü. Filmde Fransız yıldıza eşlik eden oyuncular arasında Annie Girardot, Benoit Magimel ve Susanne Lothar yer alıyor.
11
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Yedinci Kıta
Michael Haneke'nin Kent Üçlemesi'nin ilk filmi olan Yedinci Kıta'da Udo Samel, Birgit Doll ve Dieter Berner oynuyor. Ülkemizde de çok sevilen film, Avrupa kültürünü ve aile yaşantısını mercek altına alıyor.