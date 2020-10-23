En İyi Kurt Adam Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kurt Adam Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Bilim kurgu, bugün henüz kullanımda olmayan bilim ve teknoloji öğeleri kullanılarak yakın ya da uzak gelecekle ilgili öyküler, serüvenler oluşturulmasıdır. Bu konunun sinemaya aktarılmasındaki en önemli yapımlardan birisi de elbette kurt adam filmleridir. İşte, en iyi Kurt Adam filmleri hakkında tüm detaylar.
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1
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Ünlü tarihçi Heredot'un sayfalında bahsettiği kurt adam destanı, milattan önce 5. yüz yılda İskitli büyücülerin bir takım büyülerle kendilerini dolunay dönemlerinde kurda dönüştürüp, ardından tekrar insan formuna döndükleri imkanından doğmuştur. Yunan mitolojisinde ve Orta Çağ Avrupası'nda da sıklıkla bahsedilen kurt adam öyküleri, Hollywood sinemasında kurt adam yapımları olarak karşıya çıkmıştır. Biz de sizler için, geçmişten bugüne en iyi kurt adam filmlerini bu yazıda derledik.
2
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An American Werewolf in London (1981)
İngiltere’de bir merkezde olan iki Amerikan üniversite kişisi bir kurt adam aracılığıyla saldırıya uğrar. Kendilerine ne olacaklarını bilmemekte olan öğrencilerin hayatları, kaldıkları bölümde halkın kurt adamın oluşumunu inkar etmeleriyle daha da zor olacaktır.
3
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The Wolf Man (1941)
Kardeşinin ölümü üstüne ailesinin yaşadığı Galler’e dönmüş olan Larry Talbot, bir kurt adam aracılığıyla ısırıldıktan sonra kendi dönüşümünü tam olarak bitirirken insan tarafını da kaybetmemeye çalışacaktır. 1941 senesindeki film ilk ‘kurt adam’ filmi olmuş ve Dracula, Görünmez Adam ve Frankenstein tarzında Universal Studios’un canavar dünyasına dahil olmuştur.
4
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Dog Soldiers (2002)
İskoçya’nın tarlalarına bir görev için gönderilmiş olan İngiliz askerler, sakin ve rutin olacağını düşünmüş oldukları bir gözetimin etrafları kurtlarla sarılı olunca farklı bir görev olacağını düşünürler. Ve savaşmak zorunda bulunurlar çünkü bu gece gökyüzünde dolunay bulunur.
5
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Trick ‘r Treat (2007)
Cadılar Bayramı’nda birbirlerini etkileyen beş bireyin beş farklı öyküsü anlatılmaktadır: Seri katil şeklinde gizli bir hayat yaşamakta olan bir okul müdürü, ilk aşkını bulmaya çalışmakta olan bir üniversite öğrencisi, ağır şakalar yapmayı çok sevmekte olan bir grup genç, bu günden nefret eden fakat kocasının bu güne bayıldığı bir bayan ve insanlara kötü davrandıktan ardından karşılığını alan şeytani bir insan.
6
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Ginger Snaps (2000)
Ölüm detayına takıntılı olan iki kız kardeş, içerlerinden biri bir kurt adam aracılığı ile ısırıldıktan sonra gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalacaktır.
7
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The Curse of the Werewolf (1961)
18. yüzyılda İspanya’da geçmekte olan hikaye, bütün hayatını evlatlık olduğunu bilincinde geçiren bir çocuğun bir kurt adama dönmesini ve yaşadığı köyün halkını terör ve kaosa sürüklemesini konu edinmektedir.
8
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The Company of Wolves (1984)
Yaşadığı yalıda bir dergi okurken uyuyakalan genç bir kız, düşünde evinde ve yakındaki ormanda doğaüstü varlıkların yaşadığını görür. Fakat bir süre sonra gerçek ve rüyanın farkını düşünemeyecek ve rüya ya da gerçek fark etmeksizin fazlalığı kurt olan yaratıklarla savaşmak durumunda kalacaktır.
9
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The Howling (1981)
Neredeyse bir seri katil aracılığıyla öldürülen haber spikeri Karen White, dinlenmesi hedefiyle işinden izin alır. Uzakta bulunmakta olan bir dağ tatil yerine gitmiş olan Karen, orada bulunanların normal kişiler olmadıklarını, hatta insan bile olmadıklarını anlayacaktır.
10
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Frankenstein Meets the Wolf Man (1943)
Kurt adam Larry Talbot, Frankenstein’ın hayvanını kendisi buzdan yaratır. Canavara hayat vermekte olan Talbot, kendisi de kurt adama döndükten sonra canavara direnmeye karar verir.
11
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Wolf Guy (1975)
Sonny Chiba, Tokyo’nun dehşet verici cinayetlerini çözmeye çalışan birkaç kurt adamın içinden sağ kalan tek kişi olmuştur. Onu tekrar Tokyo’nun tenha caddelerine atacak yeni esrarengiz mevzu, yozlaşmış siyasetçileri, onunla savaşabilecek varlıkları ve var olduğunu bilmediği bir servisi içermektedir.