En İyi Kurt Adam Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kurt Adam Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Trick ‘r Treat (2007) Cadılar Bayramı’nda birbirlerini etkileyen beş bireyin beş farklı öyküsü anlatılmaktadır: Seri katil şeklinde gizli bir hayat yaşamakta olan bir okul müdürü, ilk aşkını bulmaya çalışmakta olan bir üniversite öğrencisi, ağır şakalar yapmayı çok sevmekte olan bir grup genç, bu günden nefret eden fakat kocasının bu güne bayıldığı bir bayan ve insanlara kötü davrandıktan ardından karşılığını alan şeytani bir insan.