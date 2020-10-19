En İyi Keremcem Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Keremcem Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Yerli diziler, yabancı diziler kadar ülkemizde en fazla rağbet gören yapımlar. Bu diziler, hem sıcacık hikayeleri hem de kimi zaman farklı senaryolarıyla yüksek izlenme oranlarına ulaşıyorlar. Bu başarıda oyuncuların katkısı kuşkusuz oldukça önemlidir. Sevilen ve beğenilen yakışıklı genç oyunculardan Keremcem'in dizileri en çok izlenenler arasında. En iyi Keremcem dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen Keremcem dizileri listesi ve önerisi (2020) sizlerle.
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1
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Keremcem, karizmatik ve başarılı genç oyuncular arasında popülaritesini koruyor. Aynı zamanda yetenekli bir müzisyen olan Keremcem, şimdiye kadar pek çok beğenilen dizide başrol oynadı. Özellikle Aşk Oyunu, ünlü yıldızın en çok parladığı yapımlar arasında öne çıkıyor. Müzikalde de rol alan Keremcem, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
2
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Aşk Oyunu
Keremcem'i şöhrete kavuşturan ve beğeni ile takip edilen dram ve romantik türdeki ATV ekranlarında 2005-2006 sezonunda ekranlar ile buluşan yapımda Keremcem'e başarılı genç oyuncu Yasemin Ergene başrolde eşlik ediyor. Dizide fakir bir genç kızla zengin ve yakışıklı bir erkeğin yolları her ikisi içinde hayırlı gördükleri bir iş için birleşir. Sarp ile Ekin göstermelik bir evlilik yapmaya karar verirler ve heyecan verici olaylar gelişir.
3
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Elif
Elif, 2008 yılında ekrana gelen ve sevilen genç oyunculardan Yasemin Allen ile Keremcem'in başrollerini paylaştığı yapımda etkileyici bir aşk hikayesi dramatik bir kurgu eşliğinde ekranlara geliyor. Dizinin yönetmeni ise Bülent İşbilen. Dizide, diziye adını veren ana karakter Elif, babasının öldüğü yangına sebep olmakla suçlanır ve hapis yatar. Kendisini aklama mücadelesi verdiği bir süreçte geçmişini gizlediği büyük bir firmanın şoförlerinden Ahmet'e aşık olur. Ama bilmediği bir durum vardır; kendini şoför olarak tanıtan Ahmet aslında şirket sahibi bir firmanın veliahdıdır.
4
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İki Yabancı
İki Yabancı, yakışıklı oyuncu Keremcem'in güzel ve başarılı oyuncu Hatice Şendil ile başrollerinde yer aldığı beğenilen bir dizi. Keremcem dizide Cem Arifoğlu rolünü üstleniyor. Hatice Şendil ise Zeyno karakteri ile ekranlara geliyor. Kenan Bal, Selma Güneri, Osman Soykut ile Can Kapkın dizinin diğer başarılı oyuncuları. 2007 yapımı dizinin yapımcıları Cengiz Erdem ile Aykut Gürel. Dizinin yönetmeni ise Bülent İşbilen. Sağlık Holding, bünyesindeki özel hastaneler ile önemli bir kuruluştur. Bu holdingin sahibinin oğlu ise Harward mezunu, başarılı beyin cerrahı Cem Arifoğlu'dur. Babasının holding yönetimini kendine devrederek emekli olma isteğine karşı çıkan Cem, Anadolu'da gönüllü doktorluk yapmaya gider. Nevşehir'in Kara Ağaç köyündeki sağlık ocağında doktorluk yapmaya başlayan Cem'in hayatı Mahmut Ağa'nın kızı Zeyno ile yollarının kesişmesi ile değişir.
5
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İki Yalancı
İki Yalancı, yakışıklı ve yetenekli genç oyuncu Keremcem'in yine genç, başarılı ve güzel oyuncu Yağmur Tamrısevsin ile başrollerini paylaştığı romantik komedi dizilerinden biri. 2017 yılında ekrana gelen dizinin yapımcılığını mizahın usta ismi Gani Müjde üstleniyor. Dizinin yönetmeni ise Eda Teksöz. Kanal D'de ekranlara gelen dizinin konusu ise bir hayli eğlenceli bir aşk hikayesi. İki Yalancı, Duygu ve Serkan'ın söyledikleri yalanlar ışığında kalplerine düşen sevdayı çarpıcı bir şekilde ekranlara getiriyor.
6
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Merhaba Hayat
2012 yılında ekranlara gelen dizide Keremcem, çok değerli ve usta oyuncularla birlikte izleyicilerle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Yıldız Kültür, Vahide Perçin, Yetkin Dikinciler, Barış Kılıç ile Yasemin Sannino yer alıyor. Dramatik ve romantik öğelerle içeren dizi, Medyapım şirketinin başarılı bir projesi olup yapımcısı Fatih Aksoy. Yönetmen koltuğunda ise Kerem Çakıroğlu. Dizi, özel bir klinikte çalışan ve işlerinde son derece başarılı bir kariyere sahip olan doktorların özel yaşamlarındaki aşkları, içsel çatışmaları ve başarısızlıkları umut verici olaylar ile birlikte en güzel şekilde işleniyor.
7
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O Hayat Benim
O Hayat Benim, 2014 yapımı sevilen bir Türk dizisi. Merve Girgin'in yönetmenliğini yaptığı dram ve romantik türdeki dizinin yapımcısı ise Yaşar İrvül. Dizinin oyuncu kadrosunda Keremcem'e eşlik eden çok başarılı ve değerli oyuncular var. Ezgi Asaroğlu, Sinan Albayrak, Ceren Moray, Yeşim Ceren Bozoğlu, Süleyman Atanısev dizinin beğenilen oyuncuları. Dizide Mehmet Emir ve Hasret birbirlerini seven iki gençtir. Hasret'in babası Yusuf, evlenmelerini istemez. Kızının hamile olduğu öğrenince iki genci ayırır. Mehmet Emir'e kızının öldüğünü söyler. Hasret doğum yapınca Yusuf bebeği, yardımcısı İlyas'a büyütmesi için verir. Bebeğin adı Bahar olur. İlyas'ın Efsun adında bir bebeği daha vardır. Efsun ve Bahar gerçek kardeş gibi büyürler. Aradan yirmi yıl sonra Yusuf vicdan azabı ile Bahar'ı babası Mehmet Emin'e götürmeye karar verir. Artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.