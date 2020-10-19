En İyi Keremcem Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Keremcem Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

O Hayat Benim O Hayat Benim, 2014 yapımı sevilen bir Türk dizisi. Merve Girgin'in yönetmenliğini yaptığı dram ve romantik türdeki dizinin yapımcısı ise Yaşar İrvül. Dizinin oyuncu kadrosunda Keremcem'e eşlik eden çok başarılı ve değerli oyuncular var. Ezgi Asaroğlu, Sinan Albayrak, Ceren Moray, Yeşim Ceren Bozoğlu, Süleyman Atanısev dizinin beğenilen oyuncuları. Dizide Mehmet Emir ve Hasret birbirlerini seven iki gençtir. Hasret'in babası Yusuf, evlenmelerini istemez. Kızının hamile olduğu öğrenince iki genci ayırır. Mehmet Emir'e kızının öldüğünü söyler. Hasret doğum yapınca Yusuf bebeği, yardımcısı İlyas'a büyütmesi için verir. Bebeğin adı Bahar olur. İlyas'ın Efsun adında bir bebeği daha vardır. Efsun ve Bahar gerçek kardeş gibi büyürler. Aradan yirmi yıl sonra Yusuf vicdan azabı ile Bahar'ı babası Mehmet Emin'e götürmeye karar verir. Artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.