En İyi Kenan İmirzalıoğlu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kenan İmirzalıoğlu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Son Osmanlı: Yandım Ali Osmanlı döneminde geçen ve hem aksiyonu hem de eğlencesi ile dönemin en sevilen filmleri arasında geliyor. Osmanlı İmparatorluğu düştüğünde ve düşmanlar ülkeyi ele geçirdiğinde Yandım Ali sevgilisiyle Viyana'ya kaçmayı planlamaktadır. Ancak gelişen olaylar ve vatanı kurtarma Sevdası ile beraber, Yandım Ali kendini bambaşka bir maceranın içerisinde bulacaktır. Donanmadan yeni terhis edilmiş olan Yandım Ali, ülkenin kurtulacağına ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü görmesiyle daha iyi anlayacak ve bunun için mücadele vermeye başlayacaktır.