En İyi Kenan İmirzalıoğlu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kenan İmirzalıoğlu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
2000'li yıllardan sonra pek çok film ve dizide rol alan Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin en yetenekli ve yakışıklı erkek oyuncuları içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda en çok aranan oyuncular içerisinde bulunduğunu söylemek mümkün. İşte En iyi Kenan İmirzalıoğlu filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Kenan İmirzalıoğlu filmleri listesi ve önerisi (2020).
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1
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Türk sinemasının önemli Jönleri arasında yer alan Kenan İmirzalıoğlu, sadece dizileri değil aynı zamanda pek çok filmi ile önemli bir yere sahiptir. Başarılı performansı ile hem iyi rollerde hem de kötü rollerde oynamayı başaran ünlü oyuncu, hala Türkiye'nin en popüler oyuncuları içerisinde geliyor. Özellikle yakışıklılığının önüne geçerek oyuncu yeteneğini açık şekilde gösteren İmirzalıoğlu, pek çok kaliteli filme de imza atmış durumda.
2
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Cingöz Recai
Yeşilçam'ın en özel kahramanlarından biri olan Cingöz Recai, ‘İyiliksever Hırsız’ olarak da bilinmektedir. Bu defa teknoloji dehası birinin evini soyacaktır ve bunun için ekibini toplar. Ancak yıllardır kin güttüğü hayalet isimli karakter de artık nefesi kadar yakındır. Maceradan maceraya koşacak olan Cingöz Recai, aynı zamanda intikamını alma fırsatı da elde edecektir.
3
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Deli Yürek
Kült haline gelmiş olan ve bir devrim yaratarak bu tarz dizilerin daha fazla ortaya çıkmasına etken olan Deli Yürek dizisi, aynı zamanda beyazperdeye uyarlandı. Yusuf Miroğlu bir düğün için gittiği şehirde bazı terör olaylarla karşı karşıya kalır. Bu olayları bitirebilmek için arkadaşlarından da yardım alan Yusuf, çok büyük bir mücadeleye girer.
4
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Ejder Kapanı
Uğur Yücel'in yönetmenliğini üstlendiği Ejder Kapanı filmi, Kenan İmirzalıoğlu ve Nejat İşler gibi önemli oyuncuların yer aldığı bir yapımdır. Özellikle Amerikanvari bir polisiye aksiyon filmi olarak da öne çıkan Ejder Kapanı, dünyanın birçok farklı yerinde farklı teknik çekimlerle öne çıkan özel yapımlar içerisinde yer alıyor. Mutlaka izlenmesi gereken en kaliteli Türk filmlerinden biridir.
5
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Kabadayı
Şener Şen ile Kenan İmirzalıoğlu'nun rollerini paylaştığı Kabadayı, en güzel dramatik filmler içerisinde yer almaktadır. Özellikle Kenan İmirzalıoğlu'nun kötü rolde de kendisine en iyi şekilde göstereceğini anlatan filmlerden biridir. Ali Osman'ın oğlu olan Murat bir kıza aşık olur ve onu kaçırarak babasının yanına sığınır. Ancak bir mafya babası olan Devran (Kenan İmirzalıoğlu) sevdiği kadını bırakma niyetinde değildir. Bu doğrultuda gelişen olaylar ile beraber eski cengaverlerden Ali Osman ile Devran karşı karşıya gelecektir.
6
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Son Osmanlı: Yandım Ali
Osmanlı döneminde geçen ve hem aksiyonu hem de eğlencesi ile dönemin en sevilen filmleri arasında geliyor. Osmanlı İmparatorluğu düştüğünde ve düşmanlar ülkeyi ele geçirdiğinde Yandım Ali sevgilisiyle Viyana'ya kaçmayı planlamaktadır. Ancak gelişen olaylar ve vatanı kurtarma Sevdası ile beraber, Yandım Ali kendini bambaşka bir maceranın içerisinde bulacaktır. Donanmadan yeni terhis edilmiş olan Yandım Ali, ülkenin kurtulacağına ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü görmesiyle daha iyi anlayacak ve bunun için mücadele vermeye başlayacaktır.
7
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Uzun Hikaye
Bulgar göçmeni olan Ali dedesi ile beraber Türkiye'ye göç ettikten sonra burada büyür. Daha sonra Münire isimli bir kıza aşık olan Ali, Ailesi kızı ona vermeyince kaçırır. Böylece Ali ile Münir'enin hayatı istasyondan istasyona geçer ve ayakta kalmaya çalışırlar.
8
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Güneydoğu'da askerlik yapan ve çatışan iki askerin daha sonra normal yaşantıya dönme çabalarını konu alan en kaliteli Türkiye yapımları arasında gelmektedir. İki yakın asker arkadaştan birinin kulağı duymazken diğeri ise bir bacağını kaybetmiştir. Her iki arkadaşın da hayatta farklı hayalleri olsa bile, bunları artık gerçekleştirme konusunda umutları kırılır. Özellikle dünyanın değişmesi ile topluma ayak uydurmakta zorluk çeken 2 asker arkadaş, dramatik bir maceraya doğru yelken açar. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerinde olduğu en kaliteli yapımlar arasında geliyor.