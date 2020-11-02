En İyi James Wan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen James Wan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ünlü yönetmen 2003 yılında Saw (Testere) filminin kısa metraj versiyonunu çekti. Kısa filmi çeşitli eyaletlerde düzenlenen festivallerde birçok ödül kazandı. 2004 yılında Testere filminin uzun metraja uyarlayarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başta Brussels ve Bandung olmak üzere birçok festivalde en iyi yönetmen ve senarist dalında ödüle layık görüldü. James Wan korku, gerilim, bilim-kurgu ve fantastik türünde çektiği filmlerle Hollywood'un en popüler yönetmenleri arasında yer alıyor.