En İyi James Wan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen James Wan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
James Wan, 27 Şubat 1977 tarihinde Avustralya'da doğdu. Çin asıllı yönetmen Melbourne Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gördü. Daha sonra Amerika'ya taşınıp senaryo çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Yeni ve eski, en çok izlenen James Wan filmlerini sizin için derledik.
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1
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Ünlü yönetmen 2003 yılında Saw (Testere) filminin kısa metraj versiyonunu çekti. Kısa filmi çeşitli eyaletlerde düzenlenen festivallerde birçok ödül kazandı. 2004 yılında Testere filminin uzun metraja uyarlayarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başta Brussels ve Bandung olmak üzere birçok festivalde en iyi yönetmen ve senarist dalında ödüle layık görüldü. James Wan korku, gerilim, bilim-kurgu ve fantastik türünde çektiği filmlerle Hollywood'un en popüler yönetmenleri arasında yer alıyor.
2
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Dead Silence
Senaryosunu, Testere filmlerinin de senaristi olan Leigh Whannell'in yazdığı Dead Silence, prömiyerini 17 Temmuz 2007 yılında yaptı. Ashen ailesinin yaşadığı eve kapalı bir kutunun içinde bir kukla gönderilir. Kukla, başta normal gibi görünür. Ancak birbiri ardınca işlenen cinayetlerden sonra kuklanın lanetli olduğu anlaşılır.
3
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Death Sentence
Nick Hume, oğluyla alışverişe çıktığı bir akşam, silahlı bir soygun gerçekleşir. Yaşanan çatışmada oğlu vurularak ölür. Mahkeme delil yetersizliğinden Nick Hume'un oğlunun ölümüne sebep olanları serbest bırakır. Soğukkanlı bir intikam öyküsünün anlatıldığı film 2007 yılında izleyicilerle buluştu.
4
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Hızlı ve Öfkeli 7
Filmin yönetmen koltuğunda daha çok korku ve gerilim filmleriyle bilinen James Wan oturuyor. 1 Golden Glabe adaylığı bulunan yapım 2015 yılında gösterime girdi.
5
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Korku Seansı 2
Başrollerini Vera Farmiga ve Patrick Wilson'un paylaştığı yapım açıklanamayan Paranormal olayları beyaz perdeye taşınıyor. Serinin ilk filmi kadar başarılı bulunan yapım senaryosunu Carey ve Chad Hayes yazdı.
6
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Testere I
1 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film, hem Amerika'da hem de dünya genelinde gişe rekorları kırdı. Yaklaşık 105 milyon dolar gişe hasılatı elde eden yapım, 2004 yılının en çok izlenen 5 filminden biridir. ''I want to play'' repliğiyle hafızalara kazınan Testere'nin sonraki yıllarda birçok devam filmi çekildi.
7
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Testere II
İlk filmin elde ettiği gişe başarısından sonra Testere II 2005 yılında gösterime girdi. Tobin Bell'in John Kramer'i canlandırdığı film, en az ilki kadar çok beğenildi. Gizem-gerilim türünün başarılı örneklerinden biri olan yapım, sürpriz finaliyle sinemaseverleri bir kez daha şaşırttı.
8
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Testere III
İlk iki filmiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Testere serisinin 3. filmi 2006 yılında gösterime girdi. Jigsaw ve Amanda'nın, dedektif Matthews'e kurduğu tuzağı anlatan Testere III, hem izleyicilerden hem de sinema eleştirmenlerinden tam not aldı.
9
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Testere IV
James Wan'ın yapımcılığını üstlendiği Testere IV, serinin en sert filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şiddet sahneleriyle hafızalara kazınan yapımın yönetmenliğini Dannny Lynn Bousman üstlendi. 15 milyon dolarlık bütçeyle çekilen yapım, serinin en çok izlenen filmi oldu.
10
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The Conjuring
Bir çiftlik evinde saatler 03.07'de durur ve esrarengiz olaylar başlar. Senaryosunu Gerilim seviyesi her sahnede biraz daha yükselen filmin senaryosunu Chad Hayes yazdı. Yaklaşık 320 milyon dolar hasılat elde eden filmin oyuncu kadrosunda Vera Farmiga, Lili Taylor, Ron Livingston ve Patrick Wilson yer alıyor.
11
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The Nun
Senaryosunu James Wan'ın yazdığı The Nun'da, Romanya'daki bir manastırda yaşanan gizemli olaylar anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Demian Bichir, Charlotte Hope, Jonas Bloquet ve Taissa Farmiga yer alıyor.