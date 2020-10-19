En İyi İspanyol Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İspanyol Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ülkemizde de takip edilen İspanyol sinemasından, tamamen orijinal ve yenilikçi filmler çıkmaya devam ediyor. Çektikleri filmlerle adından sıkça söz ettiren İspanyol yönetmenlerden bazıları şunlardır: Luis Bunuel, Pedro Almodovar, Carlos Saura, Alejandrro Amenabar ve Fernando Leon de Aranoa. Sizin için geçmişten günümüze en çok izlenen İspanyol filmlerini listeledik.
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1
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Son yıllarda İspanya yapımı korku-gerilim filmlerinde gözle görülür bir artış var. Güney Kore ve Japonya'dan sonra İspanya sinemasında da gerilim düzeyi yüksek, başarılı korku filmleri çekiliyor. Özgün senaryoları ile dikkat çeken bu yapımlar Türkiye'de de en çok izlenen filmler arasında yer alıyor. Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncular şu şekilde sıralanabilir: Javier Bardem, Penelope De Cruz, Antonio Banderas, Luis Tosar ve Javier Gutierrez.
2
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Todo Sobre Mi Madre (Annem Hakkında Her Şey)
Pedro Almodovar imzası taşıyan Annem Hakkında Her Şey, 1999 yılında ''En İyi Yabancı Film'' dalında Oscar ödülü kazandı. Anne-oğul ilişkisini farklı bir bakış açısıyla ele alan filmin müzikleri dünyaca ünlü İspanyol müzisyen Alberto Iglesias'a ait.
3
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Burjuvazinin Gizemli Çekiciliği
İspanyol yönetmen Luis Bunuel'in başyapıtı sayılan film, aksilikler yüzünden bir türlü bir araya gelemeyen 6 kişinin yaşadıklarını anlatıyor. 1972 yılında gösterime giren filmin baş rol oyuncuları: Fernando Rey, Delphine Seyrig ve Paul Frankeur.
4
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Goya En Burdeos
İtalya - İspanya ortak yapımı film, Francisco Goya'nın hayatından kesitler sunuyor. Biyografi filmlerinin başarı örneklerinden biri olan Goya En Burdeos'da, 1999 yılında gösterime girdi.
5
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Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar
Fransız yazar Jean Cocteau'nun kitabından uyarlanan yapımın yönetmen koltuğunda Pedro Almodovar oturuyor. Kadın- erkek ilişkilerini sadakat üzerinden anlatan yapımda Antonio Banderas, Rossy De Palma ve Carmen Maura yer alıyor.
6
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El Hoyo (Platform)
Dikey bir şekilde inşa edilmiş hapishanede geçen film, 2019 yılının en çok izlenen İspanyol filmlerinden biri oldu. Tek mekan olmasına rağmen ilgiyle izlenen yapımın senaryosu David Dessola ve Pedro Rivero tarafından kaleme alındı.
7
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Hogar (Konut)
Bu yıl gösterime giren Konut filminde, hırslı bir adamın sınıf atlamak için yaptığı korkunç planlar anlatılıyor. İspanyol oyuncu Javier Gutierrez'in sergilediği performansla büyük beğeni topladığı yapım, David Pastor ve Alex Pastor tarafından yönetildi.
8
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Le Fantome De La Liberte (Özgürlük Hayaleti)
Diğer tüm Luis Bunuel gibi gerçeküstü ögelerle bezenmiş olan yapım, 1974 yılında gösterime girdi. Filmde toplumsal ilişkiler ve alışkanlıklar derinlemesine analiz edilirken sembolik bir anlatım tekniği kullanılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler: Adriana Asti, Jean Claude Brialy ve Adolfo Celi.
9
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Mar Adentro (İçimdeki Deniz)
Ramon Sampedro, bir deniz kazası geçirir ve boynundan aşağısı felçli kalır. 30 yıl sonra istediği tek şey vardır: Ötenazi. Alejandro Amenabar'ın 2004 yılında çektiği film, Ötenazi konusunu farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Imdb Top 250 listesinin 245. sırasında yer alan İçimdeki Deniz, 2005 yılında ''Yabancı Dilde En İyi Film'' dalında Oscar kazandı.
10
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Los Lunes Al Sol (Güneşli Pazartesiler)
2002 yılında gösterime giren film, liman işçilerini ve göçmenlerin hayatını anlatıyor. Imdb puanı 7.6 olan Güneşli Pazartesiler geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Javier Bardem, Louis Tosar, Nieva De Maina ve Jose Angel Egido'nun rol aldığı yapım toplam 41 ödül kazandı.
11
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Pan'ın Labirenti
2. Dünya Savaşını küçük bir kızın gözünden anlatan filmin Imdb puanı 8.2. Fantastik-dram türlerini başarıyla harmanlayan yapımın yönetmen koltuğunda ise Guillermo Del Toro oturuyor.