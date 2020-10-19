En İyi İspanyol Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İspanyol Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Son yıllarda İspanya yapımı korku-gerilim filmlerinde gözle görülür bir artış var. Güney Kore ve Japonya'dan sonra İspanya sinemasında da gerilim düzeyi yüksek, başarılı korku filmleri çekiliyor. Özgün senaryoları ile dikkat çeken bu yapımlar Türkiye'de de en çok izlenen filmler arasında yer alıyor. Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncular şu şekilde sıralanabilir: Javier Bardem, Penelope De Cruz, Antonio Banderas, Luis Tosar ve Javier Gutierrez.