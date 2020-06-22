En İyi Dwayne Johnson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dwayne Johnson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dünya'nın en iyi aktörlerinden biri olan Dwayne Johnson çekmiş olduğu filmler oldukça ses getirmiştir. Özellikle oynadığı seri filmler ve başrolünde hayat verdiği karakterlerle ünü kısa sürede Dünya'nın dört bir yanına yayılmayı başarmıştır. Dwayne Johnson oldukça fazla hayranı olan bir usta aktördür. Filmleri ise son aylarda en çok araştırılanlar arasına girmeyi başarmıştır. Peki, en iyi Dwayne Johnson filmleri nedir? Dwayne Johson yeni ve eski en çok izlenmiş filmleri nelerdir? Dwayne Johson filmlerinin en iyilerini sizler için derledik.
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Dwayne Johson 48 yaşında Amerikalı aktördür. Amerika'da çekmiş olduğu filmler ile özellikle dövüş sahneleri hala akıllardadır. Dwayne Johnson kendine has tarzı ile en beğenilen aktörlerden biri olmuştur. Dwayne Johnson aynı zamanda The Rock lakabı ile de bilinmektedir. Yüksek IMDb puanına sahip olan filmlere imza atmış Dwayne Johnson karizmatik duruşu ile bilinen bir usta aktördür. Dwayne Johnson filmleri günümüzde izlenen ve trend haline gelmiş filmleren oluşmaktadır. Özellikle derlemiş olduğumuz bu liste Dwayne Johnson'ın en iyi filmleri ve en çok tavsiye edilen film listesinden oluşmaktadır. Tüm zamanların en iyi Dwayne Johnson filmlerini bulabileceğiniz bu listeyi mutlaka göz atarak incelemelisiniz.
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1) Hızlı ve Öfkeli 5
Dünya'nın en çok izlenen film serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli 5 filminin başrolünde usta oyuncu Dwayne Johnson yer almaktadır. Bir Rio soygununu anlatan bu film en çok izlenen Dwayne Johnson filmleri arasındadır
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2) Hızlı ve Öfkeli 7
Hızlı ve öfkeli serisinin vazgeçilmez oyuncularından olan Dwayne Johnson'ın oynadığı bu film 2015 yapımlı bir filmdir. Hızlı ve Öfkeli 7 filmi IMDb puanı 7.2 olan bir filmdir.
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3) Hızlı ve Öfkeli 6
Hızlı ve öfkeli 6 2013 yapımlı bir filmdir. Gişe rekorları kırmayı başarmış olan bu film müthiş araba sahneleri olan ve dövüş sahnelerinin bol olduğu bir film serisidir.
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4) Jumanji: Vahşi Orman
Fantastik ve aksiyon alanında çekilmiş olan bu film bu türün en sevilen örneklerinden biridir. Filmin başrolünde Dwayne Johnson ve Kevin Hart gibi usta oyuncular yer almaktadır.
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5) Çete
2006 yapımlı olan Çete filmi 6.9 IMDb puanına sahip bir filmdir. Dram ve komedi alanında çekilmiş olan bu film tutukevinde ki çete liderinin hikayesini anlatmaktadır.
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6) Hızlı ve Öfkeli 8
Hızlı ve öfkeli serisinin devamı olan bu film 2017 yapımlı bir filmdir. Dwayne Johnson, Vin Diesel gibi başarılı isimlerin başrolü paylaştığı bu film yüksek gişe hasılatı elde etmiş bir filmdir. Hızlı ve Öfkeli 8 dünya çapında başarı yakalamıştır.
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7) Yedek Polisler
2010 yapımlı olan bu film polis teşkilatında yer alan iki ayrı görüşün mücadelesini anlatmaktadır. Bu filmde kıskançlık ve rekabet had safhadadır.
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8) Akıllı Ol
2008 yapımlı olan bu film Peter Segal'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı bir filmdir. Akıllı Ol filmi aksiyon ve komedi alanında çekilmiş en iyi örneklerden biridir.
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9) Muhbir
2013 yapımlı Muhbir filmi 6.5 IMDb puanı almayı başarmış bir filmdir. Üniversite öğrencisi olan oğlunun yanlış suçlama ile almış olduğu 20 yıl hapis cezası babasını çok üzmüştür. Polis ile işbirliği yapan babası uyuşturucu çetesini bulmak için hareket geçer ve oğlunu kurtarmaya çalışır.
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10) Yolun Sonu
En sevilen Dwayne Johnson filmlerinden biri olan Yolun Sonu filmi 2004 yapımlı bir filmdir. Filmin yönetmenlik koltuğunda Kevin Bray oturmaktadır. Yolun Sonu filmi aksiyon ve dram alanında çekilmiş bir filmdir.