En İyi Cem Yılmaz Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cem Yılmaz Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Cem Yılmaz Türk sinema tarihinin en komik filmlerini çeken usta oyuncudur. Özellikle çekmiş olduğu filmler günümüzde hala replik olarak hafızalarımızda yerini korumaktadır. Cem Yılmaz gerek skeçleri ile gerekse de muhteşem senaryolu filmleri ile komedi dalında film izleyenlerin ilk tercih ettiği filmlere imza atmıştır. Cem Yılmaz filmleri son aylarda internetten en çok araştırılan filmler arasına girmiştir. Peki, en iyi Cem Yılmaz filmleri nedir? Cem Yılmaz'ın en çok izlenen filmleri hangileridir? İşte sizler için derlediğimiz en iyi Cem Yılmaz filmleri listesi.
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Cem Yılmaz Türk sinema tarihinin en iyi filmlerini oluşturmuş olan yerli komedi filmleri çekmiş bir komedyen oyuncudur. Usta oyuncunun çekmiş olduğu bu filmler Türk sinema tarihinde zirveye taşımış ve oldukça fazla beğenilmiştir. Cem Yılmaz filmleri IMDb puanı da yüksek olan filmler arasında yer almaktadır. Hal böyle olunca Cem Yılmaz filmleri izleyici tarafından ilgi ile takip edilmekte beyaz perdede yüksek hasılat elde etmektedir. Bu listede tüm zamanların en iyi Cem Yılmaz filmlerini derledik. Öyle ki bu listeye göz atarak sizler de eğer aralarında izlemediğiniz Cem Yılmaz filmleri arsa maksimum komedi tufanına kapılmak için bu filmleri izleyebilirsiniz.
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1) Ali Baba ve Yedi Cüceler
Ali Baba ve yedi cüceler 2015 yapımlı bir Cem Yılmaz filmidir. Filmin başrolünde Cem Yılmaz ve yönetmen koltuğunda ise yine kendisi bulunmaktadır. En çok izlenen filmlerden biridir.
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2) Şahane Misafir
2017 yapımlı bu film Dram ve Fantastik alanında çekilmiş bir filmdir. Aktör olmak isteyen Pietro'nun hikayesini anlatan bu film duygu yüklü bir filmdir.
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3) Arif v 216
Cem Yılmaz'ın en beğenilen filmleri arasına girmeyi başarmış olan bu film IMDb puanı 7.3 olan bir filmdir. Arif v 216 komedi türünde ki en güzel örneklerden biri olarak gösterilen bir Cem Yılmaz filmidir.
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4) A.R.O.G
Cem Yılmaz filmleri deyince akla ilk gelen filmlerden olan A.R.O.G 2008 yapımlı bir komedi filmidir. Uzay temalı olan bu film izleyiciyi kahkaha tufanına sokacak cinsten bir senaryosu bulunur.
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5) Yahşi Batı
2009 yapımlı yahşi batı filmi beyaz perdede en ses getirmiş filmler arasında yer almaktadır. Yahşi Batı özel bir görev için Amerika'ya gönderilen iki Osmanlı beyinin maceralarını anlatan bir filmdir.
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6) Av Mevsimi
Şener Şen, Cem Yılmaz gibi usta oyuncuların yer aldığı Av Mevsimi 2010 yapımlı bir yerli filmdir. Dram ve Gerilim alanında gösterime giren Av Mevsimi izleyicinin en beğendiği Cem Yılmaz filmleri arasına girmiştir. Av Mevsimi deli olarak tanımlanan bir adamın hikayesini anlatır.
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7) Pek Yakında
Pek Yakında IMDb puanı 7.5 olan en beğenilen Cem Yılmaz filmlerinden biridir. Türk sinemasında gişe rekoru kıran bu film izlenmeye değer olan filmler arasındadır.
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8) Her Şey Çok Güzel Olacak
Her Şey Çok Güzel olacak 2008 yapımlı bir Cem Yılmaz filmidir. Tesadüfen gerçekleşen bir buluşmayı konu edinen bu film IMDb alanında 8.2 puana layık görülmüştür.
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9) CM101MMXI Fundamentals
Cem Yılmaz'ın stand up dalında beyaz perde de gösterime girdiği bu film gişe rekoru kırmış bir filmdir. İzleyiciyi gülme krizine sokan bu film Cem Yılmaz'ın 2013 yılında gösterime soktuğu bir filmdir. Beyaz Perde'de oldukça ses getirmiş bir filmdir.
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10) Vizontele
Vizontele Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ gibi usta oyuncuların yer aldığı bir sinema filmidir. Komedi alanında çekilmiş başyapıtlardan biri olan bu film mutlaka izlenmesi gereken yerli filmlerdendir.