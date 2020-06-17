En İyi Cem Yılmaz Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cem Yılmaz Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Cem Yılmaz Türk sinema tarihinin en iyi filmlerini oluşturmuş olan yerli komedi filmleri çekmiş bir komedyen oyuncudur. Usta oyuncunun çekmiş olduğu bu filmler Türk sinema tarihinde zirveye taşımış ve oldukça fazla beğenilmiştir. Cem Yılmaz filmleri IMDb puanı da yüksek olan filmler arasında yer almaktadır. Hal böyle olunca Cem Yılmaz filmleri izleyici tarafından ilgi ile takip edilmekte beyaz perdede yüksek hasılat elde etmektedir. Bu listede tüm zamanların en iyi Cem Yılmaz filmlerini derledik. Öyle ki bu listeye göz atarak sizler de eğer aralarında izlemediğiniz Cem Yılmaz filmleri arsa maksimum komedi tufanına kapılmak için bu filmleri izleyebilirsiniz.