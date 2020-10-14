En İyi Akın Akınözü Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Akın Akınözü Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Aslan Ailem (2017/2018) Aslan Ailem dizisinde Murat ismi ile rol alır. Ailenin 2. çocuğudur. Komiser polis olan Murat aile içerisinde aklı başında ve olaylara ciddi bakan bir karakterdir. Bu nedenle de her sorunun çözümümde yer almaktadır. Gözlem ve analiz yeteneğinin çok yüksek olması ile dikkat çeker. Ailesine bağlı ve ailesinin çok sevdiği birisidir. Ancak aile sırrı olan bir konu Murat'ı yakından ilgilendirmektedir.