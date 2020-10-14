En İyi Akın Akınözü Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Akın Akınözü Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Akın Akınözü 2019 yılında başlayan ve hala devam eden Hercai dizisinde başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmektedir. Sevilerek izlenen dizinin ve Akın Akınözü hayranları oyuncunun rol aldığı dizi ve yapımları merak etmektedir. 'Akın Akınözü Dizileri' , 'Yeni ve Eski En Çok İzlenen Akın Akınözü Dizileri Listesi ve Önerisi(2020)' Sizin için bu başlıklar altında, sevilen oyuncunun rol aldığı dizileri ele aldık.
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1
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1990 Ankara doğumlu olan Akın Akınözü son yıllarda yer aldığı dizilerde gösterdiği başarı ile dikkat çekmektedir. Oyunculuğa ilk adımını 2014 yılında Azrail sinema filmi ile atmıştır. Sonrasında ise Muhteşem Yüzyıl Kösem- 2015, Arkadaşlar İyidir- 2016, Aslan Ailem - 2017/2018, Payitaht: Abdülhamid - 2017/2018 dizilerde yer almıştır. Hercai - 2019/- dizisi ise devam etmekteOyunculuk eğitimi alan Akın Akınözü rol aldığı dizilerde yakaladığı başarısı ile büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.
2
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Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015)
Bu dizide oyuncu Ali ismi ile rol almaktadır. Ali'min en çok vurgulanan özelliği İskender' in en yakın arkadaşı olmasıdır. Acemi ve çekingen bir karakter olarak ekrana gelir.
3
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Arkadaşlar İyidir (2016)
Bu dizide Yunus Çağlayan ismi ile rol alır. Yunus Üniversite kazanarak Manisa'dan İstanbul'a gelir. Ailesinden ilk kez ayrılmıştır ve ailede üniversiteyi kazanan ilk çocuktur. Kendi ayakları üzerinde durmaya ve hayatını kazanmaya çalışan bir gençtir. Bu süreç içerisinde yeni arkadaşlar edinir ve ailesinden uzakta kalmaya alışır. En yakın arkadaşı ise Eren'dir. Yunusun babası hastalanır ve ailenin büyük bir sırrı olduğu ortaya çıkar. Yunus üniversite eğitimini alırken ailesi ile de ilgilenmeye çalışır.
4
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Aslan Ailem (2017/2018)
Aslan Ailem dizisinde Murat ismi ile rol alır. Ailenin 2. çocuğudur. Komiser polis olan Murat aile içerisinde aklı başında ve olaylara ciddi bakan bir karakterdir. Bu nedenle de her sorunun çözümümde yer almaktadır. Gözlem ve analiz yeteneğinin çok yüksek olması ile dikkat çeker. Ailesine bağlı ve ailesinin çok sevdiği birisidir. Ancak aile sırrı olan bir konu Murat'ı yakından ilgilendirmektedir.
5
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Payitaht: Abdülhamid (2017/2018)
Yetenekli oyuncu sevilerek takip edilen bu dizide Ömer karakteri ile yer almıştır. Ömer devleti ve Sultan Abdülhamit için hizmet etmektedir. Sokakların güvenliği için düşmanlarla ve hainlerle karşı karşıya gelir. Çok iyi silah kullanır ve dövüş yeteneğine sahiptir. Vatanına ve milletine çok bağlıdır. Sadece Sultan'a karşı uysal ve boyun eğen bir karakterdir.
6
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Hercai (2019/ - )
Devam eden bu dizide Akın Akınözü Miran Aslanbey karakterini canlandırmaktadır. Mardin'de köklü ailelerden biri olan Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek olan tek erkek çocuktur. Babaannesi olan Azize Aslanbey tarafından intikam için büyütülmüştür. Çeşitli masallarla anne ve babasının intikamını almaya inanmıştır. Ancak zeki ve akıllı birisidir. Aklı ile hareket etmeye özen gösterir. Hesapta olmayan aşkı ile babaannesi ile ters düşer...
7
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Yeni ve Eski En Çok İzlenen Akın Akınözü Dizileri Listesi ve Önerisi(2020)
Hercai dizisi ATV ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam etmektedir. Eski ve izlenmeye değer en iyi Akın Akınözü dizileri ise şu şekildedir;Aslan ailemArkadaşlar İyidirPayitaht: AbdülhamitMuhteşem Yüzyıl Kösem Severek ve tekrar izlemek isteyeceğiniz bu dizileri 2020 de izlenecek diziler listesine ekleyebilirsiniz. Oyuncunun başarısı kadar yapıtların başarısı da son derece keyif ve heyecan verecektir.